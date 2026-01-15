Vasco exerce opção de compra e mantém Andrés Gómez em definitivo

Vasco exerce opção de compra e mantém Andrés Gómez em definitivoEmpréstimo junto ao Rennes, da França, terminaria no meio do ano. Atacante deve firmar contrato até 2030
O Vasco exerceu a opção de compra de Andrés Gómez e vai manter o atacante em definitivo. Dessa forma, o Cruz-Maltino vai pagar ao Rennes, da França, cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. O empréstimo terminaria no meio do ano. Agora o colombiano deve assinar contrato até 2030 com o clube.
Andrés Gómez foi o grande destaque da reta final da temporada do Vasco. O atacante foi o melhor em campo nos duelos contra o Fluminense e Corinthians, na semifinal e final, respectivamente, da Copa do Brasil. Isso deu ainda mais certeza ao Cruz-Maltino para comprar o jogador em definitivo.
LEIA MAIS: Bournemouth, da Inglaterra, entra em acordo com Rayan e venda depende do aval do Vasco
Convocado na última Data Fifa pela Colômbia, Andrés Gómez vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo, o que valorizaria ainda mais o atacante de 23 anos. Pelo Vasco foram 21 jogos, um gol e sete assistências.
Agora o Vasco vai focar em manter Robert Renan, que está emprestado até o meio do ano. Além da compra de Andrés Gómez, o Cruz-Maltino também acertou a ampliação do empréstimo de Cuesta, até o final do ano.