Vasco exerce opção de compra e mantém Andrés Gómez em definitivo

O Vasco exerceu a opção de compra de Andrés Gómez e vai manter o atacante em definitivo. Dessa forma, o Cruz-Maltino vai pagar ao Rennes, da França, cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. O empréstimo terminaria no meio do ano. Agora o colombiano deve assinar contrato até 2030 com o clube.

Andrés Gómez foi o grande destaque da reta final da temporada do Vasco. O atacante foi o melhor em campo nos duelos contra o Fluminense e Corinthians, na semifinal e final, respectivamente, da Copa do Brasil. Isso deu ainda mais certeza ao Cruz-Maltino para comprar o jogador em definitivo.