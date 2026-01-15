Valle, do Botafogo, vibra com gol: “Sensação é a melhor possível”Atacante abre os caminhos em vitória sobre a Portuguesa-RJ, na Ilha do Governador, pelo Campeonato Carioca
Figura do Botafogo na vitória sobre a Portuguesa-RJ por 2 a 0 e autor do primeiro gol do Glorioso em 2026, Valle despontou, então, no profissional pela primeira vez nesta quinta-feira (15), no Luso-Brasileiro, pela rodada 1 do Campeonato Carioca. O atacante, então, não escondeu a felicidade em marcar com a camisa do clube mais tradicional do Brasil.
“A sensação é a melhor possível. Sempre sonhei com esse momento. Poder, enfim, realizá-lo é algo inexplicável”, iniciou a fera.
Consciente de suas raízes, Valle também valorizou as categorias de base do Botafogo e destacou o suporte que o elenco principal oferece para os meninos das categorias inferiores.
É um orgulho imenso representar essa camisa tão gloriosa. O apoio deles é fundamental para a gente. Na final do Carioca Sub-20, nos pênaltis (contra o Vasco), a gente pôde ver (a comemoração deles) no Espaço Lonier. Quando a gente conquistou o título, eles vibraram e comemoraram muito”, afirmou o garoto.
Outro destaque foi o garoto Camilo, que decretou, no fim, o score final, sob a batuta do técnico Rodrigo Bellão. Ele é mais um jovem promissor da base que está à disposição se a comissão técnica de Martín Anselmi precisar.
“Toda vez que a gente entra no jogo, ele (Bellão) sempre fala ‘acredita, acredita’. E a primeira acabou saindo errado. Mas é assim, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não”, confabulou o cabeça de área.