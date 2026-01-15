Vai pagar quanto? Flamengo e West Ham ficam próximos de acordo por Paquetá

Flamengo e West Ham (ING) deram mais um passo rumo a uma definição acerca do futuro de Lucas Paquetá. Os clubes, afinal, se aproximam de um acordo para definir os valores da transação. Mais flexíveis, os ingleses aceitariam uma proposta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 249 milhões no câmbio atual) pelo meia.

Segundo o “ge”, em publicação desta quinta-feira (15/1), o negócio avançou. No entanto, ainda falta saber quando será a liberação de Paquetá. Afinal, o West Ham, desesperado na luta contra o rebaixamento na Premier League, deseja ter o jogador por empréstimo até junho – fim da temporada europeia – após vendê-lo ao Fla, que só o teria a partir de julho. O pagamento seria em 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em bônus.