Vai pagar quanto? Flamengo e West Ham ficam próximos de acordo por Paquetá

Vai pagar quanto? Flamengo e West Ham ficam próximos de acordo por PaquetáAntes pedindo 60 milhões de euros (quase R$ 374 milhões no câmbio atual), ingleses podem flexibilizar pedida para 40 milhões (R$ 249 mi)
Flamengo e West Ham (ING) deram mais um passo rumo a uma definição acerca do futuro de Lucas Paquetá. Os clubes, afinal, se aproximam de um acordo para definir os valores da transação. Mais flexíveis, os ingleses aceitariam uma proposta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 249 milhões no câmbio atual) pelo meia.
Segundo o “ge”, em publicação desta quinta-feira (15/1), o negócio avançou. No entanto, ainda falta saber quando será a liberação de Paquetá. Afinal, o West Ham, desesperado na luta contra o rebaixamento na Premier League, deseja ter o jogador por empréstimo até junho – fim da temporada europeia – após vendê-lo ao Fla, que só o teria a partir de julho. O pagamento seria em 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em bônus.
Lucas Paquetá faltou o treino do West Ham na segunda (12) e terça-feira (13). Na última quarta (14), o jogador se reuniu com o técnico português Nuno Espírito Santo para comunicar que deseja retornar ao Flamengo. Dessa forma, ele buscou uma ajuda do treinador pela liberação. Há otimismo pelo lado do Flamengo por um acordo.
Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018. Após duas temporadas sem destaque no futebol italiano, foi para o Lyon, da França, onde evoluiu e chamou a atenção do futebol inglês. Em 2022, o West Ham contratou o jogador por 61,6 milhões de euros (R$ 309 milhões). Desde então, defende o clube londrino e se consolidou na Europa.