Transmissão de Barcelona x Real Madrid faz ESPN vencer concorrentes

Exibição de "El Clásico” permite a emissora ser líder de audiência na TV paga ao atingir um público de quase dois milhões de pessoas 
A exibição do confronto entre Barcelona e Real Madrid pela decisão da Supercopa do Rei fez a ESPN ser líder de audiência na TV paga, no último domingo (11). O “El Clásico” acumulou 1,8 milhão de espectadores para a emissora. O levantamento é da Kantar (Total Domicílios). Além de um tempo médio de 1h07 em que o público acompanhou a transmissão, o episódio passou a integrar o histórico de sucesso do confronto na emissora.  

Os dados também frisam o envolvimento dos espectadores do canal e fãs de futebol. Durante a exibição no domingo à tarde, às 16 horas, a ESPN ficou 24% à frente do segundo colocado da TV paga. Assim, superou a concorrência e confirmando sua força como a casa dos grandes eventos do futebol internacional no Brasil.  

Dentro de campo, o Barcelona venceu o clássico por 3 a 2 e garantiu o primeiro título da temporada em uma partida marcada por equilíbrio, rivalidade e forte apelo emocional, elementos que tradicionalmente impulsionam a audiência do duelo mais emblemático do futebol mundial.

 O El Clásico tem histórico consistente de bons resultados de audiência na ESPN e seguirá presente na programação do canal. Barcelona e Real Madrid voltam a se enfrentar ao longo da temporada com transmissões da LaLiga.

Ex-Globo Esporte fecha com a ESPN para cobertura esportiva

A ESPN acertou na última quarta-feira (14) a contratação de Felipe Andreoli e do ex-tenista Bruno Soares para a cobertura do Australian Open — primeiro Grand Slam da temporada. A dupla vai produzir conteúdos digitais diretamente da Austrália, com foco nos bastidores do torneio e nas histórias que acontecem fora das quadras.

A proposta foca em formatos pensados para o consumo digital a fim de ampliar o alcance da cobertura tradicional. Ou seja, com conteúdos de vlogs e vídeos curtos, além de outros materiais mais longos, estes específicos, em Melbourne.

Ex-apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli recebeu liberação da Record para fechar o acordo com a emissora paulista. Ele destacou o significado particular que este projeto tem em sua trajetória, visto que a modalidade o acompanha desde muito novo.

