Thiago Silva estreia, Porto vence Benfica e avança à semifinal da Taça de Portugal

Com zagueiro de titular durante os 90 minutos, Dragão decide em bola parada e segura pressão encarnada até o apito final

Os portistas ficam, portanto, no aguardo do sorteio que definirá o adversário na próxima fase, enquanto os encarnados se despedem da competição nacional.

O clássico no Estádio do Dragão terminou com festa azul e branca. O Porto, que promoveu a estreia do brasileiro Thiago Silva, venceu o Benfica por 1 a 0 e avançou às semifinais da Taça de Portugal. O polonês Bednarek, aos 15 minutos de jogo, anotou o gol solitário da partida.

Em sua primeira partida com a camisa do Porto nesta quarta-feira (14), Thiago Silva foi titular e atuou durante os 90 minutos do clássico válido pelas quartas de final. Os brasileiros Pepê e William Gomes também entraram no decorrer da partida pelo Porto. Já Richard Rios, ex-volante do Palmeiras, foi titular e saiu machucado no desfecho da primeira etapa.

Como foi o jogo

A partida começou equilibrada, mas a equipe comandada pelo técnico italiano Francesco Farioli mostrou eficiência logo aos 15 minutos. Após cobrança de escanteio de Gabri Veiga, Jan Bednarek superou a marcação de Leandro Barreiro e cabeceou firme para abrir o placar. O gol deu confiança ao time da casa, que passou a controlar melhor os espaços. O Benfica, dirigido por José Mourinho, precisou se lançar ao ataque.

No segundo tempo, os visitantes criaram sete oportunidades de finalização, mas pecaram na precisão. O goleiro Diogo Costa, aliás, só foi exigido em uma defesa, garantindo, assim, a vantagem mínima dos portistas até o fim.

Próximos compromissos

O Porto volta a campo no domingo (18), às 17h30 (de Brasília), quando visita o Vitória de Guimarães no Estádio Dom Afonso Henriques, pela 18ª rodada do Campeonato Português. Um dia antes, porém no mesmo horário, o Benfica visita o Rio Ave, também pela liga.