Técnico ex-Vasco foge do Irã após pedir refúgio em embaixada

Ricardo Sá Pinto integra grupo de oito portugueses que deixaram o país nas últimas horas por causa do avanço dos protestos populares

Segundo a nota, a representação diplomática portuguesa na capital iraniana permanece temporariamente encerrada, enquanto as autoridades acompanham a situação dos cidadãos portugueses no país. Nesse contexto, o ministério informou que todos os nacionais foram contatados, e oito já abandonaram o território iraniano.

O treinador português Ricardo Sá Pinto deixou o Irã nas últimas horas após se refugiar na embaixada de Portugal em Teerã. A CNN Portugal divulgou a informação, posteriormente confirmada em comunicado oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Além disso, outros cidadãos seguem em processo de saída, com diligências mantidas sob sigilo por motivos de segurança. Por outro lado, dez portugueses optaram por permanecer no Irã, sendo que sete deles possuem dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana.

Sá Pinto, que teve uma curta passagem pelo Vasco entre outubro e dezembro de 2020, comandava o Esteghlal, clube de Teerã, desde julho do ano passado. No elenco da equipe também está o goleiro Antonio Adán, ex-Sporting.

Enquanto isso, o Irã continua sob forte instabilidade, devido aos protestos que se espalham pelo país. A população vai às ruas para exigir melhores condições de vida e, ao mesmo tempo, mudanças no regime político, cenário que elevou os alertas de segurança e acelerou a saída de estrangeiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.