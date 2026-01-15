Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do West Ham cobra definição sobre Paquetá e cita “situação a resolver”

Técnico do West Ham cobra definição sobre Paquetá e cita “situação a resolver”

Nuno Espírito Santo trata meia como um dos melhores do elenco, mas admite necessidade de solução rápida diante do interesse do Flamengo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O futuro de Lucas Paquetá continua sendo o tema central nos bastidores do West Ham. O técnico Nuno Espírito Santo abordou o assunto nesta quinta-feira (15) durante entrevista coletiva. Embora o foco fosse o duelo contra o Tottenham pela Premier League, o interesse do Flamengo no meia brasileiro dominou a pauta. O treinador português foi direto ao ponto: ele deseja uma definição rápida para o caso.

Nuno reconheceu a importância técnica do camisa 10 para a equipe. O West Ham luta contra o rebaixamento e precisa de força máxima. No entanto, o comandante admitiu que o cenário atual gera instabilidade.

“Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver”, afirmou o treinador.

Ele reforçou que não abre mão da qualidade do atleta:

“Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores.”

A postura de Paquetá e comparações

Durante a coletiva, jornalistas questionaram Nuno sobre a postura de atletas que pedem para sair. Foram citados exemplos recentes do mercado inglês, como Isak e Marc Guéhi. O treinador evitou polêmicas e focou em sua responsabilidade profissional.

“O clube, o jogador e eu temos que procurar uma solução. Meu trabalho é preparar o time com os melhores jogadores que temos”, disse ele.

O objetivo de Nuno é manter o foco de Paquetá enquanto ele vestir a camisa do clube londrino.

@tntsportsbr

Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, falou sobre como prepara e enxerga Paquetá na equipe em meio aos rumores de uma saída para o Flamengo…

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar