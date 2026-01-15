Técnico do West Ham cobra definição sobre Paquetá e cita “situação a resolver”

Nuno Espírito Santo trata meia como um dos melhores do elenco, mas admite necessidade de solução rápida diante do interesse do Flamengo / Crédito: Jogada 10

O futuro de Lucas Paquetá continua sendo o tema central nos bastidores do West Ham. O técnico Nuno Espírito Santo abordou o assunto nesta quinta-feira (15) durante entrevista coletiva. Embora o foco fosse o duelo contra o Tottenham pela Premier League, o interesse do Flamengo no meia brasileiro dominou a pauta. O treinador português foi direto ao ponto: ele deseja uma definição rápida para o caso. Nuno reconheceu a importância técnica do camisa 10 para a equipe. O West Ham luta contra o rebaixamento e precisa de força máxima. No entanto, o comandante admitiu que o cenário atual gera instabilidade.

“Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver”, afirmou o treinador. Ele reforçou que não abre mão da qualidade do atleta: “Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores.” A postura de Paquetá e comparações Durante a coletiva, jornalistas questionaram Nuno sobre a postura de atletas que pedem para sair. Foram citados exemplos recentes do mercado inglês, como Isak e Marc Guéhi. O treinador evitou polêmicas e focou em sua responsabilidade profissional.

"O clube, o jogador e eu temos que procurar uma solução. Meu trabalho é preparar o time com os melhores jogadores que temos", disse ele. O objetivo de Nuno é manter o foco de Paquetá enquanto ele vestir a camisa do clube londrino.