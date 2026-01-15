Sporting x Casa Pia: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Português 2025/26. Sporting e Casa Pia se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 17h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na partida de abertura da 18ª rodada da Liga Portugal. O duelo coloca frente a frente duas equipes com momentos distintos na competição.

Como chega o Sporting

O Sporting chega embalado por uma campanha consistente no Português e encara o confronto como decisivo na briga pela liderança. Na segunda colocação, com 42 pontos, os Leões sabem que vencer é essencial para seguir firmes na disputa pelo título e evitar qualquer tropeço. A diferença para o Porto, primeiro colocado, é de sete pontos.

Para a partida desta sexta-feira, o técnico Rui Borges ainda acompanha de perto a situação física de Nuno Santos e Zeno Debast, que se recuperam de lesões e seguem como dúvida.

Como chega o Casa Pia

Por outro lado, o Casa Pia vive uma situação bem diferente. O time ocupa a 15ª posição, com apenas 14 pontos, e entra em campo pressionado pela luta contra o rebaixamento. A tendência é de uma equipe mais cautelosa, apostando em uma postura defensiva e nos contra-ataques para tentar surpreender.