São Paulo x São Bernardo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São Paulo x São Bernardo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20hTricolor vai em busca de reabilitação após estreia ruim, enquanto Bernô quer se manter na liderança da tabela
Após um começo ruim no Paulistão, o São Paulo faz o primeiro duelo em casa para buscar a recuperação e amenizar a crise extracampo. Na noite desta quinta-feira (15), o Tricolor recebe o São Bernardo, no Morumbis, às 21h45, pela segunda rodada da competição.
A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha as emoções deste encontro. Cesar Tavares assume a bronca na narração. Diogo Martim não dorme no ponto e comenta a partida. E quem assegura as melhores reportagens? Ele! André Bachá, o homem recebido com tapete vermelho na Casa Branca no mês passado.