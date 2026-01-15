Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x Operário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h15

São Paulo x Operário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h15

Tricolor segue com 100% de aproveitamento na competição e busca o bicampeonato consecutivo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Operário-PR, pela terceira fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Estádio Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, localizada a cerca de 90 km da capital paulista. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Red Bull Bragantino x Canaã-DF, jogo que acontece no mesmo dia, mais cedo – às 14h30 (de Brasília), na cidade de Cosmópolis.

A Voz do Esporte não perde tempo e transmite a partida, ao vivo, a partir de 18h15, com uma equipe de craques da comunicação esportiva. A comissão técnica, então, divulgou a escalação na manhã desta quinta. Filipe Souza veste a camisa 10 da narração esportiva. Álvaro Martim não dá ponto sem nó nos comentários. Ele, aliás, não passa frio, pois está coberto de razão. Já a reportagem está nas mãos do intrépido Raphael Almeida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar