São Paulo x Operário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h15

Nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Operário-PR, pela terceira fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Estádio Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, localizada a cerca de 90 km da capital paulista. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Red Bull Bragantino x Canaã-DF, jogo que acontece no mesmo dia, mais cedo – às 14h30 (de Brasília), na cidade de Cosmópolis.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 18h15. Filipe Souza faz a narração. Álvaro Martim faz os comentários. Raphael Almeida faz a reportagem.