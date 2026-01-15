São Paulo vive final de semana decisivo dentro e fora do campo

Tricolor tenta afastar crise entre a zona de rebaixamento do Paulistão e o impeachment de Casares / Crédito: Jogada 10

O São Paulo inicia na noite desta quinta-feira (15), às 21h45 (de Brasília) um final de semana decisivo para o seu futuro enquanto instituição. Dentro de campo, o Tricolor encara o São Bernardo pela segunda rodada do Paulistão, no Morumbis. Apesar do estágio inicial do torneio, a partida ganhou caráter decisivo pela péssima estreia da equipe de Hernán Crespo. O São Paulo foi dominado pelo Mirassol e acabou derrotado por 3 a 0, em jogo que escancarou que a dificilmente ficará alheia à crise institucional que afeta o clube nas últimas semanas. Prova disso foi a declaração de Luciano ao término da partida. O atacante fez um forte desabafo, afirmou que 2025 será pior que 2026 e fez um apelo ao torcedor do clube.

“Eu vou ser sincero. A gente pede o apoio dos nossos torcedores. Assim como ano passado, acho que esse ano vai ser mais difícil. Então eu peço para o nosso torcedor não abandonar o time, com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil, então eu só peço isso para o torcedor: não abandonar esse clube”, disse o jogador. A fala do atacante não é exagerada. O resultado negativo fez com que uma parcela expressiva da torcida passasse a enxergar risco real de rebaixamento da equipe no campeonato estadual. Neste momento, o Tricolor ocupa a 15ª posição da tabela do torneio, ou seja, a penúltima posição. Vale lembrar que os dois últimos times da competição caem para a Série A2 em 2027. Impeachment de Casares movimenta os bastidores do São Paulo O outro lado da semana decisiva no Tricolor envolve o processo de impeachment do presidente Julio Casares. Nesta sexta-feira (16), o Conselho Deliberativo do clube se reúne para decidir pelo prosseguimento ou não da destituição do dirigente após a revelação de escândalos na gestão do dirigente. O pedido de impeachment, a princípio, foi protocolado no final de 2025 como consequência de uma reportagem que revelou a exploração clandestina de camarotes do Estádio do Morumbis em shows. A pressão em cima do dirigente, no entanto, aumentou após novas reportagens revelarem uma investigação da Polícia Civil que apura saques em dinheiro realizados nas contas bancárias do São Paulo. Paralelamente, outra investigação averígua depósitos realizados em dinheiro na conta de Julio Casares. Vale destacar que não há relação até o momento entre as duas investigações.

Diante deste cenário, aliados do presidente do clube têm recomendado ao dirigente sua renúncia antes da votação no Conselho. A intenção seria reduzir danos à imagem do próprio Casares e do São Paulo, além de preservar os direitos políticos do dirigente no clube. A informação é do “ge”. Para que o impeachment seja aprovado no Conselho Deliberativo, são necessários 171 votos de 254 conselheiros. A votação acontecerá em modelo híbrido, presencial e online. Em caso de aprovação, o presidente é afastado imediatamente e o vice-presidente, Harry Massis Júnior, assume o cargo até o final do ano, quando ocorrem novas eleições, já previstas em calendário. Ao mesmo tempo, em caso de afastamento de Casares, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, tem até 30 dias para convocar uma assembleia-geral de associados do clube para votar a destituição definitiva do dirigente. Maioria simples é suficiente para que Casares perca o cargo de forma definitiva.