Santos coloca Michael no topo da lista para reforçar o ataque

Atacante não terá espaço no Flamengo em 2026, e Peixe negocia chegada por empréstimo / Crédito: Jogada 10

Em busca de reforços para o ataque, o Santos prioriza a chegada de Michael, que não terá espaço no Flamengo em 2026. O clube carioca não dificultaria uma saída do jogador para o Peixe, desde que haja um acordo entre as partes pelo salário. A intenção do clube paulista é contratar o atleta de 29 anos por empréstimo. As informações são do “ge”. A possível chegada de Michael seria uma forma do clube repor a saída de Guilherme, vendido ao Houston Dynamo (Estados Unidos). A negociação gerou pouco mais de 2 milhões de dólares ao Peixe (cerca de R$ 10,7 milhões na cotação atual). A diretoria, inclusive, pensa em usar este valor para cobrir esta lacuna no elenco.