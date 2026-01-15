Santos coloca Michael no topo da lista para reforçar o ataque

Santos coloca Michael no topo da lista para reforçar o ataqueAtacante não terá espaço no Flamengo em 2026, e Peixe negocia chegada por empréstimo
Em busca de reforços para o ataque, o Santos prioriza a chegada de Michael, que não terá espaço no Flamengo em 2026. O clube carioca não dificultaria uma saída do jogador para o Peixe, desde que haja um acordo entre as partes pelo salário. A intenção do clube paulista é contratar o atleta de 29 anos por empréstimo. As informações são do “ge”.
A possível chegada de Michael seria uma forma do clube repor a saída de Guilherme, vendido ao Houston Dynamo (Estados Unidos). A negociação gerou pouco mais de 2 milhões de dólares ao Peixe (cerca de R$ 10,7 milhões na cotação atual). A diretoria, inclusive, pensa em usar este valor para cobrir esta lacuna no elenco.
Vale lembrar que antes de avançar por Michael, o Santos tentou a contratação de Rony, do Atlético-MG. As partes, no entanto, não chegaram a um acordo financeiro. O clube mineiro buscava uma venda, enquanto o técnico Jorge Sampaoli condicionou a liberação do atleta à chegada de uma reposição. Assim, o atacante segue atuando no Campeonato Mineiro.
Enquanto aguarda um desfecho no mercado, Vojvoda ajusta o elenco disponível. Neste início de temporada, o treinador utiliza Lautaro Díaz como ponta pelo lado esquerdo. A comissão técnica faz essa escolha enquanto acompanha a recuperação de Neymar, que ainda não reúne condições de jogo.
Além disso, o técnico analisa alternativas internas. Robinho Jr ainda não aparece como opção para iniciar as partidas na visão do técnico. A comissão avalia que o jogador precisa de mais tempo antes de assumir a posição entre os titulares.