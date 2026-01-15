PSG x Lille: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções do Campeonato Francês 2025/26 estão de volta. Nesta sexta-feira (16), PSG e Lille se enfrentam às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 18ª rodada da Ligue 1. Em casa, o clube de Paris tenta recuperar a liderança da competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Real Madrid avalia novos técnicos e trata Arbeloa como solução provisória Como chega o PSG O PSG é o atual vice-líder da Ligue 1 com 39 pontos, somente um atrás do Lens. Mesmo assim, o time comandado pelo técnico Luis Enrique segue forte na briga por mais um título e pode assumir a liderança provisória em caso de vitória nesta sexta-feira. Além disso, o retrospecto recente do PSG é positivo. Nas últimas cinco rodadas do Campeonato Francês, o time teve quatro vitórias e somente uma derrota. Contudo, o time busca retomar o caminho das vitórias após uma derrota na Copa da França, que resultou na eliminação da competição.

Para o duelo desta sexta-feira, Luis Enrique segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Matvey Safonov e Lee Kang-in, lesionados, seguem fora, enquanto Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye estão com suas seleções na Copa Africana de Nações. Como chega o Lille Por outro lado, o Lille também faz uma campanha positiva e briga na parte de cima da tabela. O time abre a 18ª rodada na 4ª posição, com 32 pontos, e tem como principal objetivo conquistar uma vaga nas próximas competições europeias. Assim como o PSG, o Lille também acumulou quatro vitórias e somente uma derrota nas últimas cinco rodadas da Ligue 1.