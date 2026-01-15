Provocação de Robinho Jr, do Santos, à torcida do Palmeiras viraliza nas redes; vídeo

Com reações do jovem e de Gabigol, o Peixe não sustentou a pressão dentro de campo e perdeu por 1 a 0 no primeiro clássico de 2026

O primeiro clássico do ano entre Santos e Palmeiras terminou com derrota santista no placar, mas ganhou outro enredo nas arquibancadas e nas redes sociais. Isso porque Robinho Jr. chamou atenção fora das quatro linhas ao rebater provocações de palmeirenses presentes na Arena Crefisa Barueri, na última quarta-feira (14), no primeiro clássico do ano.

O ambiente já indicava para um clássico tenso e repleto de provocações desde o aquecimento. Primeiro, torcedores do Palmeiras direcionaram xingamentos a Gabigol, recém-contratado pelo Santos para 2026. O atacante respondeu com gestos irônicos em direção aos alviverdes.