Pivetti analisa o novo tropeço do Flamengo, desta vez para o Bangu

Derrota deixa o time em perigo. Técnico não sabe se o Sub-20 seguirá representando o Fla no Estadual após o próximo jogo com o Volta Redonda

Após o novo tropeço do Flamengo no Carioca, Bangu 2 a 1, o técnico Bruno Pivetti analisou o comportamento do time. Ele, que comanda o Sub-20 do Mengão, que está representando a equipe principal nas primeiras rodadas da Taça GB, disse que estava orgulhoso com o espírito dos jogadores, que sentiram muito os dois gols que levaram nos primeiros minutos, mas que tentaram, até o fim, buscar o empate.

“Os jogadores se entregaram durante a partida. Tudo ficou mais difícil ao levar dois gols em 12 minutos. Trabalhamos, mas estamos suscetíveis ao erro, e esses dois erros nos custaram dois gols. No entanto, depois, a situação ficou difícil, mas os jogadores tiveram personalidade, voltaram ao jogo, diminuíram o placar, quase empatamos e, inclusive, tivemos chance para virar. Eles atuaram em nível profissional mesmo sendo Sub-20. Portanto, vamos blindar, fazer os ajustes e competir da melhor forma, pois sei que eles podem oferecer muito”.

Pivetti e a sequência de jogos

A derrota deixa o time em situação bem complicada. A Taça GB tem apenas seis rodadas; o Flamengo já jogou duas vezes e soma apenas um ponto. Assim, o jogo da terceira rodada contra o Volta Redonda será quase uma decisão.

“Tivemos sequência difícil: jogamos no domingo e tivemos apenas dois dias para recuperar jogadores, que são jovens, para enfrentar um time que não jogou no fim de semana. No entanto, sabíamos que seria assim e, portanto, vamos preparar a equipe da melhor forma contra o Volta Redonda”.

Sub-20 segue depois do jogo como Voltaço?

Pivetti não sabe se, depois do duelo, como o Sub-20 seguirá defendendo o Flamengo no Estadual, ou se entrarão os jogadores do time principal.