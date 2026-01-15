Palmeiras x Flamengo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

Nesta quinta-feira (15), às 15h (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Flamengo-SP, pela terceira fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Fluminense x Ituano, jogo que acontece no mesmo dia, um pouco mais tarde – às 17h (de Brasília), na cidade de Santana de Parnaíba.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o embate, ao vivo, a partir de 14h15. Cesar Tavares narra o jogo, com sua voz de tenor. Álvaro Martim, por sua vez, está escalado para garantir, com sua visão de jogo diferenciada, os melhores comentários. O versátil Ian Gali completa, na reportagem, este trio de craques.