No BBB26, Edilson diz que alertou Felipão sobre escalação do Brasil antes do 7 a 1

O ex-atacante Edilson Capetinha volta a atacar no Big Brother Brasil 2026, reality show exibido pela TV Globo. Em um papo descontraída com outros participantes da casa, ele disse que alertou Luiz Felipe Scolari sobre a escalação da seleção brasileira antes da semifinal da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha, que terminou com vitória alemã por 7 a 1.
Segundo Edilson, o diálogo ocorreu às vésperas da partida disputada no Mineirão, em Belo Horizonte. Na ocasião, o Brasil não contou com Neymar, afastado por lesão, o que obrigou a comissão técnica a reformular a equipe titular.
De acordo com o ex-jogador, Felipão avaliava alternativas para suprir a ausência do camisa 10 e chegou a considerar uma postura mais defensiva. Ainda assim, optou por escalar Bernard entre os titulares.
“Eu não botava (o Bernard)’. Jogaria por uma bola e colocaria mais um volante. Colocaria Hulk e Fred na frente e jogaria por uma bola contra a Alemanha”, disse.
“Aí, falei: ‘Você vai colocar o Bernard?’. O Bernard é fraco. Mas aí ele falou: ‘Na Copa de 2002, eu te coloquei’. E eu falei: ‘Mas eu não sou o Bernard. O Bernard é ruim p…”, completo o jogador para a gargalhada de quem acompanhava o papo.
Edilson integrou a seleção brasileira pentacampeã mundial em 2002, comandada por Luiz Felipe Scolari. Na final, o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0, em Yokohama, no Japão, com dois gols de Ronaldo.
Bernard, hoje com 33 anos, surgiu nas categorias de base do Atlético Mineiro e retornou ao ao clube em 2024 depois de girar por clubes da Europa.
