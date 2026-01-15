Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No BBB26, Edilson diz que alertou Felipão sobre escalação do Brasil antes do 7 a 1

Ex-atacante, hoje participante do BBB 26, afirma que sugeriu mudança tática e criticou escolha de Bernard: "O Bernard é ruim p..."
O ex-atacante Edilson Capetinha volta a atacar no Big Brother Brasil 2026, reality show exibido pela TV Globo. Em um papo descontraída com outros participantes da casa, ele disse que alertou Luiz Felipe Scolari sobre a escalação da seleção brasileira antes da semifinal da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha, que terminou com vitória alemã por 7 a 1.

Segundo Edilson, o diálogo ocorreu às vésperas da partida disputada no Mineirão, em Belo Horizonte. Na ocasião, o Brasil não contou com Neymar, afastado por lesão, o que obrigou a comissão técnica a reformular a equipe titular.

De acordo com o ex-jogador, Felipão avaliava alternativas para suprir a ausência do camisa 10 e chegou a considerar uma postura mais defensiva. Ainda assim, optou por escalar Bernard entre os titulares.

“Eu não botava (o Bernard)’. Jogaria por uma bola e colocaria mais um volante. Colocaria Hulk e Fred na frente e jogaria por uma bola contra a Alemanha”, disse.

“Aí, falei: ‘Você vai colocar o Bernard?’. O Bernard é fraco. Mas aí ele falou: ‘Na Copa de 2002, eu te coloquei’. E eu falei: ‘Mas eu não sou o Bernard. O Bernard é ruim p…”, completo o jogador para a gargalhada de quem acompanhava o papo.

Edilson integrou a seleção brasileira pentacampeã mundial em 2002, comandada por Luiz Felipe Scolari. Na final, o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0, em Yokohama, no Japão, com dois gols de Ronaldo.

Bernard, hoje com 33 anos, surgiu nas categorias de base do Atlético Mineiro e retornou ao ao clube em 2024 depois de girar por clubes da Europa.

