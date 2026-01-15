Mirassol anuncia o 12º reforço para a temporada 2026

Mirassol anuncia o 12º reforço para a temporada 2026Zagueiro, que estava sem clube após passagem de quatro anos pelo San Jose Earthquakes, da MLS, acerta com o clube
O Mirassol anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação de mais um reforço para esta temporada. Trata-se do zagueiro Rodrigues, que tem passagem pelo Grêmio e estava sem clube. A última equipe do jogador foi o San Jose Earthquakes, da Major League Soccer, nos Estados Unidos.
Com 1,88 metro, o defensor passou quatro temporadas no clube norte-americano. Na MLS, atuou em mais de 100 partidas, anotando cinco gols e distribuindo três assistências. Além disso, tem no currículo ter marcado Lionel Messi, em duelo contra o Inter Miami.
Rodrigues é o 12º reforço anunciado pelo Mirassol para 2026. Além do defensor, chegaram ao clube o lateral-esquerdo Igor Cariús, os zagueiros Willian Machado e Lucas Oliveira, os volantes Denilson e Yuri Lara, os meias Lucas Mugni e Eduardo, além dos atacantes Rodrigo Rodrigues, Nathan Fogaça, Galeano e André Luís.
No entanto, a reformulação no elenco não para por aí. Afinal, o lateral Igor Formiga e atacante Everton Galdino estão próximos do anúncio oficial.
Os reforços chegam para suprir as saídas de jogadores na última temporada. Aliás, 14 atletas deixaram o clube. Destes, apenas três eram considerados titulares: o zagueiro Jemmes e os meias Danielzinho e Gabriel.