Mercado de quinta (15/1): anúncio no Grêmio e atacantes em foco

Imortal oficializa contratação do goleiro Weverton, enquanto Santos e Vasco querem reforçar o ataque; veja mais do mercado / Crédito: Jogada 10

As negociações não param de acontecer no mercado da bola! Nesta quinta-feira (15/1), já há até anúncio. Afinal, um dos goleiros da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 está de time novo. Além disso, Santos e Vasco querem reforçar seus ataques. Veja, então, as principais negociações do dia com o Jogada10! LEIA MAIS: Mercado de quarta (14) tem atualização sobre retorno de Paquetá ao Flamengo

Grêmio anuncia Weverton O goleiro Weverton está de clube novo. Após oito temporadas (e muitos títulos) no Palmeiras, o arqueiro de 38 anos assinou em definitivo com o Grêmio. Campeão olímpico em 2016, o experiente goleiro também disputou a Copa do Mundo de 2022 pela Seleção Brasileira, tornando-se, nos últimos anos, peça-chave no período vitorioso do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. O contrato de Weverton com o Grêmio é, dessa forma, até o fim de 2028. O Imortal anunciou oficialmente sua chegada nesta quinta (veja o vídeo ao fim da matéria), exaltando a carreira de conquistas do craque das metas. Assim, ele chegará a Porto Alegre nesta sexta (16/1) para realizar exames médicos e assinar com a equipe gaúcha. Santos já tem alvo principal no mercado Em busca de reforços para o ataque, o Santos prioriza a chegada de Michael, que não terá espaço no Flamengo em 2026. O clube carioca não dificultaria uma saída do jogador para o Peixe, desde que haja um acordo entre as partes pelo salário. A intenção do clube paulista é contratar o atleta de 29 anos por empréstimo. As informações são do “ge”. A possível chegada de Michael seria uma forma do clube repor a saída de Guilherme, vendido ao Houston Dynamo (Estados Unidos). A negociação gerou pouco mais de 2 milhões de dólares ao Peixe (cerca de R$ 10,7 milhões na cotação atual). A diretoria, inclusive, pensa em usar este valor para cobrir esta lacuna no elenco.

Vasco segue otimista por Brenner O Vasco está perto de acertar mais uma contratação para 2026. Afinal, o Cruz-Maltino apresentou uma nova proposta para contratar o atacante Brenner, da Udinese, da Itália, e está confiante no acerto, de acordo com a jornalista Raisa Simplicio. O Gigante da Colina vive a expectativa pelo acerto até o fim de semana. Brenner, de 25 anos, pertence a Udinese, da Itália. Contudo, o atacante estava emprestado ao Cincinnati, dos Estados Unidos. Em 2025, disputou dez jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. O clube italiano pede 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões), mas o Cruz-Maltino tenta reduzir o valor para fechar a contratação. Corinthians avança por Kaio César Kaio César aceitou reduzir seu salário para facilitar um acordo com o Corinthians, que negocia empréstimo do jogador até o fim da temporada. O atacante deve chegar ao Brasil ainda neste fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato. As informações são do “Uol”.