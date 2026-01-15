Mbappé agrava lesão e aumenta preocupação no Real Madrid

Atacante deve seguir fora dos próximos jogos e vira dúvida para compromissos decisivos da Champions

O Real Madrid atravessa uma crise que parece não ter fim. A equipe acumula resultados negativos, como a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, que resultou na saída de Xabi Alonso, e a eliminação da Copa do Rei diante do Albacete, logo na estreia de Álvaro Arbeloa. Para piorar o cenário, o retorno ao Santiago Bernabéu acontecerá sem Kylian Mbappé, principal estrela do elenco.

No fim de 2025, exames apontaram uma entorse no joelho esquerdo do atacante francês, com previsão inicial de algumas semanas afastado. Mbappé ficou fora dos confrontos contra Betis e Atlético de Madrid, mas, segundo o jornal francês ‘L’Équipe’, contrariou a orientação do departamento médico e decidiu atuar na final contra o Barcelona.

A decisão acabou cobrando seu preço. Na partida disputada na Arábia Saudita, Mbappé atuou por apenas 15 minutos e agravou a lesão após sofrer uma entrada de Frenkie de Jong. Agora, o jogador precisará interromper novamente a sequência de jogos. A presença diante do Levante, neste sábado (17), pela La Liga, é considerada improvável, e até o duelo contra o Monaco, pela Champions, na próxima terça-feira (20), passou a ser dúvida.

Mbappé preocupa para sequência decisiva na temporada

Artilheiro da equipe na temporada, com 29 gols em 25 partidas, Mbappé só pretende voltar aos gramados quando estiver totalmente recuperado. Dessa maneira, após esses compromissos, o Real Madrid ainda enfrenta o Villarreal no Campeonato Espanhol. Poucos dias depois, viaja a Lisboa para encarar o Benfica, no Estádio da Luz, encerrando a fase de liga da Champions, no dia 28 de janeiro.

Por fim, apesar do otimismo de que o francês possa estar à disposição para o jogo em Portugal, sua presença dependerá exclusivamente da sua evolução.