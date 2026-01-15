Matheus Bidu fica na bronca com atuação do Corinthians contra o Bragantino

Lateral afirmou que o Timão não pode sofrer três gols em uma partida, apesar do começo da temporada, e espera evolução do time

O começo de temporada não é uma desculpa para o resultado ruim. É o que afirma o lateral-esquerdo Matheus Bidu. O jogador pontuou que o time não pode ter uma atuação dessa forma, independente do período e do adversário. Inclusive, Bidu espera uma evolução para o clássico contra o São Paulo.

O Corinthians teve uma noite ruim em Bragança Paulista. Nesta quinta-feira (15), o Timão perdeu para o Bragantino por 3 a 0 e conheceu a sua primeira derrota no ano, com uma atuação abaixo do esperado pelo torcedor.

“Independente de ser começo de temporada ou não, o Corinthians não pode tomar três gols da forma que foi. Infelizmente foi um resultado que a equipe não esperava, sabemos que o adversário é uma equipe muito boa. Tivemos alguns erros e agora é tentar consertar durante a semana, porque domingo temos um clássico muito importante”, ressaltou.

Neste começo de temporada, Dorival Júnior tem feito um rodízio no elenco alvinegro, devido ao curto tempo de pré-temporada. Bidu destacou que todos os jogadores têm a capacidade de atuar pelo time e que o Timão pode demonstrar ainda mais capacidade dentro de campo.

“A gente sabe que todos que estão no elenco tem a capacidade de jogar aqui no Corinthians. Como havia dito, foi um resultado que a gente não esperava. Agora é tentar colocar em prática o treinamento, independente se é o começo da temporada ou não, a gente tem muito a demonstrar”, finalizou.