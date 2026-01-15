Manchester United pode pagar R$ 145 milhões por meia português

Por conta da crise instalada em Old Trafford, Red Devils desejam a contratação imediata do jogador, em fim de contrato na Arábia Saudita / Crédito: Jogada 10

A crise se instalou de vez em Old Trafford. A demissão de Rúben Amorim e a consequente chegada do ídolo Michael Carrick escancaram o clima no Manchester United, que só disputa a Premier League até o fim da temporada. Para voltar ao caminho das vitórias, o clube pode aproveitar a janela de transferências aberta e contratar um reforço para o meio de campo: Rúben Neves, que atualmente joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com o jornal “The Guardian”, o português é o primeiro alvo de Michael Carrick. O jogador, de 28 anos, tem contrato somente até junho deste ano com os sauditas, mas já tem em mãos uma proposta para renovar. Os Red Devils, por sua vez, querem a contratação imediata.

Para isso, pretendem desembolsar 20 milhões de libras (R$ 145,4 milhões) para convencer o Al-Hilal a liberar Rúben Neves ainda em janeiro. O clube saudita pode ceder caso não consiga ampliar o vínculo com o meia, que já está apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Rúben Neves tem experiência no futebol inglês. Afinal, ficou seis temporadas no Wolverhampton, da Inglaterra, antes de seguir para o Al-Hilal, em junho de 2023. Todavia, o Manchester United tem concorrência pelo jogador. Segundo o portal “GiveMeSport”, os sauditas ofereceram mais dois anos de contrato ao português. No entanto, Rúben Neves demonstrou interesse em retornar à Inglaterra. Além do United, o Newcastle também monitora a situação do meia, assim como o West Ham, que briga contra o rebaixamento. Rúben Neves chegaria para ser titular no Manchester United Para recuperar parte do investimento feito à época da contratação de Rúben Neves – 55 milhões de euros (cerca de R$ 286 milhões na cotação de 2023) -, o Al-Hilal está aberto a negociação.