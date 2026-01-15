Lezcano desencanta e busca espaço no Fluminense em 2026

Meia paraguaio participa de gol pela primeira vez desde a chegada em 2025

Contratado em 2025, Rubén Lezcano custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Revelação do Libertad, o jovem foi considerado o melhor meia do Campeonato Paraguaio em 2024, quando marcou 11 gols e deu quatro assistências em 36 jogos, e estava sendo especulado na seleção paraguaia e em times da Europa.

O Fluminense estreou com vitória no Carioca. Com gols de Rubén Lezcano e John Kennedy, o Tricolor venceu o Madureira por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Dessa forma, a vitória criou expectativas pelo crescimento de alguns jogadores em 2026, incluindo o meia paraguaio, autor do primeiro tento da partida.

Contudo, Rubén Lezcano não conseguiu espaço em sua primeira temporada no Fluminense. Pouco aproveitado pelo técnico Renato Gaúcho, o meio-campista de 21 anos criou esperança após a chegada de Luis Zubeldía, mas também recebeu poucas chances. O treinador argentino, no entanto, conta com o paraguaio e prometeu mais oportunidades. Dessa forma, o Carioca servirá de teste.

No primeiro teste, o meia paraguaio foi aprovado. Afinal, teve uma boa participação e marcou pela primeira vez com a camisa tricolor. Após receber passe de John Kennedy, Rubén Lezcano bateu no canto e abriu o caminho da vitória sobre o Madureira. Agora, soma um gol em 12 jogos pelo clube. O próximo teste será contra o Boavista, sábado (17), às 18h30 (de Brasília), em Saquarema, pela 2ª rodada do Carioca.

