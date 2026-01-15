Kelvin Oliveira perde marca histórica na Kings League mesmo com Brasil na final

Atacante passa em branco pela primeira vez na competição, mas valoriza vitória sobre o México e mira título mundial no Allianz Parque

Criada em 2022 pelo ex-jogador Gerard Piqué, a Kings League nasceu com a proposta de unir futebol e entretenimento digital. A primeira liga, disputada na Espanha a partir de janeiro de 2023, rapidamente se transformou em um fenômeno de audiência, impulsionada por regras inovadoras e pela participação de influenciadores e ex-atletas. Dentro desse cenário, Kelvin Oliveira se consolidou como o principal rosto da competição, com atuações decisivas e uma sequência impressionante de gols em todos os jogos que disputou.

A classificação do Brasil para a final da Kings League Nations veio acompanhada de um fato inédito na história da competição. Na vitória por 8 a 3 sobre o México, nesta quinta-feira (15/1), na Trident Arena, o atacante Kelvin Oliveira viveu uma situação jamais registrada desde a criação da modalidade: pela primeira vez, o jogador não marcou gols em uma partida completa da Kings League.

Até o confronto contra o México, Kelvin havia deixado sua marca em todas as partidas da Kings League, acumulando um recorde histórico na modalidade. A quebra dessa sequência chamou atenção, especialmente em um jogo de grande importância, que valeu a vaga do Brasil na final do Mundial.

Frustrado mas com sonhos maiores na Kings League

Após a partida, o atacante falou com o J10 e comentou sobre o fim da marca pessoal, sem esconder a frustração, mas priorizando o objetivo coletivo.

“Eu particularmente estou um pouco triste. Porque eu criei uma estatística que de todos os jogos de Kings eu fiz um gol e já foi alguns jogos, não foram poucos. Mas igual eu falei na declaração, que repercutiu. Eu quero vencer, quero ganhar, independente de qualquer coisa. Então eu estou feliz porque a gente ganhou. O resto a gente resolve depois. Mas muito feliz de estar na festa, estar na final é muito importante, né? E ser campeão dentro do Brasil é uma coisa que a gente quer muito, que independente de qualquer coisa, eu acho muito maior”, disse Kelvin.

Agora, o atacante terá a chance de retomar o protagonismo no palco mais importante do torneio. O Brasil enfrenta o Chile na grande final da Kings League Nations neste sábado (17/1), às 18h, no Allianz Parque, em confronto que vale o título mundial da modalidade.