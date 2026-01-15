Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kelvin Oliveira perde marca histórica na Kings League mesmo com Brasil na final

Atacante passa em branco pela primeira vez na competição, mas valoriza vitória sobre o México e mira título mundial no Allianz Parque
A classificação do Brasil para a final da Kings League Nations veio acompanhada de um fato inédito na história da competição. Na vitória por 8 a 3 sobre o México, nesta quinta-feira (15/1), na Trident Arena, o atacante Kelvin Oliveira viveu uma situação jamais registrada desde a criação da modalidade: pela primeira vez, o jogador não marcou gols em uma partida completa da Kings League.

Criada em 2022 pelo ex-jogador Gerard Piqué, a Kings League nasceu com a proposta de unir futebol e entretenimento digital. A primeira liga, disputada na Espanha a partir de janeiro de 2023, rapidamente se transformou em um fenômeno de audiência, impulsionada por regras inovadoras e pela participação de influenciadores e ex-atletas. Dentro desse cenário, Kelvin Oliveira se consolidou como o principal rosto da competição, com atuações decisivas e uma sequência impressionante de gols em todos os jogos que disputou.

Até o confronto contra o México, Kelvin havia deixado sua marca em todas as partidas da Kings League, acumulando um recorde histórico na modalidade. A quebra dessa sequência chamou atenção, especialmente em um jogo de grande importância, que valeu a vaga do Brasil na final do Mundial.

Frustrado mas com sonhos maiores na Kings League

Após a partida, o atacante falou com o J10 e comentou sobre o fim da marca pessoal, sem esconder a frustração, mas priorizando o objetivo coletivo.

“Eu particularmente estou um pouco triste. Porque eu criei uma estatística que de todos os jogos de Kings eu fiz um gol e já foi alguns jogos, não foram poucos. Mas igual eu falei na declaração, que repercutiu. Eu quero vencer, quero ganhar, independente de qualquer coisa. Então eu estou feliz porque a gente ganhou. O resto a gente resolve depois. Mas muito feliz de estar na festa, estar na final é muito importante, né? E ser campeão dentro do Brasil é uma coisa que a gente quer muito, que independente de qualquer coisa, eu acho muito maior”, disse Kelvin.

Agora, o atacante terá a chance de retomar o protagonismo no palco mais importante do torneio. O Brasil enfrenta o Chile na grande final da Kings League Nations neste sábado (17/1), às 18h, no Allianz Parque, em confronto que vale o título mundial da modalidade.

