Kaio César aceita redução salarial e avança em acordo com o Corinthians

Kaio César aceita redução salarial e avança em acordo com o CorinthiansAtacante negocia empréstimo até o fim da temporada e é aguardado no Brasil para exames e assinatura de contrato
Kaio César aceitou reduzir seu salário para facilitar um acordo com o Corinthians, que negocia empréstimo do jogador até o fim da temporada. O atacante deve chegar ao Brasil ainda neste fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato. As informações são do “Uol”.
No Al-Hilal (Arábia Saudita), Kaio César recebia valor próximo de R$ 1 milhão por mês. O jogador, no entanto, aceitou adequar seus vencimentos ao teto salarial do clube, para atender à política de contenção de gastos da direção alvinegra. A diretoria estabeleceu como meta reduzir em 30% os custos do departamento de futebol ao longo de 2026.
Além do aspecto financeiro, a situação esportiva influenciou a decisão do atleta. No Al-Hilal, Kaio César recebeu a informação de que teria poucos minutos sob o comando do técnico Simone Inzaghi. Diante desse cenário, o atacante passou a buscar alternativas para deixar a equipe e identificou no Corinthians uma opção para atuar com regularidade dentro do futebol brasileiro.
Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O acordo entre o clube saudita e o Timão prevê empréstimo do jogador até o fim da temporada, com valor de compra fixado. Corinthians, Al-Hilal e representantes do atleta trocaram minutas do documento durante os últimos dias.
A oficialização do acordo está por detalhes, mais especificamente a assinatura do contrato. A expectativa da direção corintiana é de resolver as pendências burocráticas nos próximos dias e realizar o anúncio da contratação até o início da próxima semana.
Mais detalhes da negociação entre Corinthians e Kaio César
Vale lembrar que a negociação entre Corinthians, Al-Hilal e Kaio César não inclui pagamento de taxa de empréstimo. O Al-Hilal tentou incluir a cobrança durante as conversas, em um valor de 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões na cotação atual). Porém, o clube paulista retirou essa exigência. A direção do Timão até analisou a possibilidade de desembolsar alguma quantia pela chegada do atleta, mas com o novo acordo o clube mantém a diretriz de não realizar aportes financeiros nesta janela de transferências e reduzir gastos.
O presidente Osmar Stábile orienta o clube a evitar gastos na contratação de jogadores. Ainda assim, a gestão admite analisar situações envolvendo taxas de menor valor, de forma excepcional, em decisão conjunta com o departamento de futebol liderado pelo executivo Marcelo Paz. É o caso da contratação de Matheus Pereira, meio-campista que chega também por empréstimo junto ao Fortaleza.
