Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Juventude x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Com 100% de aproveitamento, Glorioso enfrenta o time gaúcho por vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Copa São Paulo não dá trégua para o espectador. Afinal, dois dias após entrar em campo, o Botafogo volta à ação. Agora, pela terceira fase da Copinha, mirando uma vaga nas oitavas de final da competição. O Mais Tradicional enfrenta, então, o Juventude, às 21h30, no Estádio Joaquim de Morais Filho.

A Voz do Esporte embarca de cabeça na Copa São Paulo e transmite o embate, ao vivo, a partir de 20h45. Pedro Casagrande narra, Adélio Guimarães comenta, e David Silva reporta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar