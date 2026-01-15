Juventude x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Com 100% de aproveitamento, Glorioso enfrenta o time gaúcho por vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo

A Copa São Paulo não dá trégua para o espectador. Afinal, dois dias após entrar em campo, o Botafogo volta à ação. Agora, pela terceira fase da Copinha, mirando uma vaga nas oitavas de final da competição. O Mais Tradicional enfrenta, então, o Juventude, às 21h30, no Estádio Joaquim de Morais Filho.

A Voz do Esporte embarca de cabeça na Copa São Paulo e transmite o embate, ao vivo, a partir de 20h45. Pedro Casagrande narra, Adélio Guimarães comenta, e David Silva reporta.