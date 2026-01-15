Jogadores do Fenerbahçe são condenados à prisão por agressão a dirigente do Galatasaray

Pena é de 16 meses com suspensão após agressões em clássico de Istambul disputado em maio de 2024

Os jogadores Jayden Oosterwolde e Mert Hakan Yandaş, do Fenerbahçe, foram condenados pela Justiça da Turquia a 16 meses de prisão, com a pena convertida em suspensão, por envolvimento em agressões contra Ali Çelikkiran, diretor do estádio do Galatasaray. O episódio ocorreu durante uma partida do Campeonato Turco.

De acordo com informações da ‘AFP’, o caso aconteceu no tenso clássico de Istambul disputado em maio de 2024. Os dois atletas acabaram sendo considerados culpados por agressão física, após ficarem comprovados atos que resultaram em ferimentos graves na vítima.

Além disso, as investigações apontaram que o defensor holandês e o meio-campista turco provocaram uma fratura na região cervical do dirigente do Galatasaray.

Até o momento, o Fenerbahçe não se manifestou oficialmente sobre a decisão judicial para os jogadores. A partida em questão ocorreu pela penúltima rodada do Campeonato Turco 2023/24, temporada que terminou com o título do Galatasaray, mesmo após a derrota por 1 a 0 no clássico.