Japa celebra primeiro gol pelo Cruzeiro em vitória sobre Tombense

Japa celebra primeiro gol pelo Cruzeiro em vitória sobre TombenseMeio-campista destaca importância do triunfo, lembra ano difícil por lesões e comemora momento com a camisa celeste
Japa comemorou o primeiro gol marcado com a camisa do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Tombense, na noite desta quarta-feira (14), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O meio-campista, cria da Toca da Raposa, destacou a importância do resultado e valorizou os três pontos conquistados na competição.
“Estou muito feliz com o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Feliz pela vitória e pelos três pontos. É importante porque o campeonato é curto”, afirmou o jogador.
O atleta também comentou sobre a queda de rendimento da equipe no segundo tempo, mas ressaltou o resultado final.
“Acho que mudamos no segundo tempo, mas saímos com a vitória”, completou.
