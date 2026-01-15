Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japa celebra primeiro gol pelo Cruzeiro em vitória sobre Tombense

Meio-campista destaca importância do triunfo, lembra ano difícil por lesões e comemora momento com a camisa celeste
Japa comemorou o primeiro gol marcado com a camisa do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Tombense, na noite desta quarta-feira (14), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O meio-campista, cria da Toca da Raposa, destacou a importância do resultado e valorizou os três pontos conquistados na competição.

“Estou muito feliz com o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Feliz pela vitória e pelos três pontos. É importante porque o campeonato é curto”, afirmou o jogador.

O atleta também comentou sobre a queda de rendimento da equipe no segundo tempo, mas ressaltou o resultado final.

“Acho que mudamos no segundo tempo, mas saímos com a vitória”, completou.

