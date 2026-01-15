Internacional x Nacional (Copinha): Onde assistir

Jogo vale vaga para a terceira fase da competição e promete ser quente. Na fase de grupos, as equipes se enfrentaram e deu Nacional 3 a 0.

Na manhã desta quinta-feira, às 11h (de Brasília), no Comendador Souza, em São Paulo, Internacional e os donos da casa se enfrentarão. O duelo é pela terceira fase da Copinha São Paulo e promete muito. Os times se enfrentaram na fase de grupos, e o Nacional venceu por 3 a 0, terminando em primeiro, com o Colorado em segundo. Na segunda fase, o Internacional goleou por 4 a 0 o Retrô, enquanto o Nacional venceu seu clássico local com o Juventus por 2 a 0.

Como chegam Internacional e Nacional

No Internacional, o técnico Mauro Jorge terá força máxima para essa partida, e o que se espera é um jogo de maior imposição, para que não ocorra o vexame do duelo passado entre as equipes. O grande nome do Colorado é o atacante Gustavo Ulguim, autor de quatro gols na competição. Assim, tudo indica que o esquema tático priorizará muito o camisa 11 da equipe.

No Nacional, além do bom sistema defensivo do técnico Edson Wanderley, há duas apostas: a qualidade ofensiva de Mateus Barbalho, que fez um gol diante da Juventus na segunda fase, e um dos gols do time no 3 a 0 contra o Volta Redonda na fase de grupos. E, principalmente, Hverton Bola. O camisa 10 é um dos melhores jogadores da competição, e o Inter sabe muito bem disso.

O passe que ele deu para o segundo gol e o golaço que marcou no terceiro daquele 3 a 0, além de uma bola na trave, mostrou sua qualidade. E não foi apenas o jogador de um grande jogo apenas. Contra a Juventus, mandou bem de novo e fez o segundo gol. O Colorado sabe: tem de marcá-lo muito bem ou pode perder de novo. É derrota nesta quinta e eliminação.

