Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional goleia Monsoon pelo Gaúcho na estreia do técnico Paulo Pezzolano

Internacional goleia Monsoon pelo Gaúcho na estreia do técnico Paulo Pezzolano

Com gols de João Victor, Allex e Borré (duas vezes), Colorado faz 4 a 0 e mantém 100% de aproveitamento no Estadual
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na estreia do técnico Paulo Pezzolano, o Internacional goleou o Monsoon por 4 a 0 nesta quinta-feira (15/1), em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. João Victor, Allex e Borré (duas vezes) anotaram os gols do triunfo no Estádio Francisco Novelletto, o Passo D’Areia.

Com o resultado, o Colorado chega a seis pontos e mantém o 100% de aproveitamento na liderança isolada o Grupo A, seguido por Guarany de Bagé e São José. Já o Monsoon é o último colocado do Grupo B, com um único ponto.

Primeiro tempo

O Internacional entrou em campo mesclando jogadores experientes com jovens talentos e, desde os primeiros instantes, tomou a iniciativa contra o Monsoon. Logo no minuto inicial, João Bezerra aproveitou uma falha defensiva, avançou pela ponta e quase abriu o placar, mas a finalização saiu ao lado da trave. Apesar da clara superioridade, o Colorado demonstrava falta de entrosamento e ritmo. A defesa se mantinha sólida, sem permitir espaços ao adversário, mas o ataque encontrava dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades reais. Aos 23 minutos, Allex recebeu cruzamento de Tabata e bateu de primeira, porém a bola passou rente à linha de fundo.

A insistência foi recompensada aos 37 minutos. Ronaldo, destaque também na vitória sobre o Novo Hamburgo, lançou com precisão para João Victor. O zagueiro rival não conseguiu cortar e o jovem atacante, em sua segunda partida pelo time principal, mostrou frieza ao finalizar rasteiro, superando o goleiro Pavan e colocando o Inter em vantagem.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o ritmo caiu e obrigou Paulo Pezzolano decidiu mexer no time. Aos 12 minutos, o estreante promoveu uma tripla substituição: Borré, Aguirre e Bernabei entraram em campo, e a resposta foi imediata. Três minutos depois, Aguirre cruzou rasteiro e Borré, bem posicionado, concluiu de primeira para ampliar. A partir daí, o Inter transformou o domínio em goleada. Aos 35, Borré voltou a marcar, desta vez de cabeça. Pouco depois, aos 41, o colombiano serviu Allex, que acertou um belo chute e decretou o 4 a 0 no Passo D’Areia.

Próximos compromissos

O Monsoon volta a campo no próximo domingo (18), quando recebe o Avenida às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, pela terceira rodada do Gauchão. No mesmo dia, porém às 18h, o Internacional visita o Ypiranga, em Erechim.

MONSOON 0X4 INTERNACIONAL  

Campeonato Gaúcho – 2ª rodada
Data e horário: 15/1/2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Passo D’Areia, Porto Alegre (RS)
Gols: João Victor. 37’/1ºT (-0-1); Borré. 15’/2ºT (0-2); Borré, 35’/2ºT (-0-3); Alex, 41’/2ºT (-0-4).
MONSOON: Igor Pavan; Camargo (Hannyel, 32’/2ºT), Ricardo Thalheimer, Yuri Bigode e Pará; Jonathan Cabeça, Henrique (Leonardo Hanna, intervalo), Luan Ferreira (Anderson Mikael, intervalo) e Anderson Paraíba (Caio Rangel, intervalo); Jean Carlo (Matheus Candido, 21’/2ºT) e Fabinho Polhão. Técnico: Paulo Baier.
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes (Kauan Alves, 40’/2ºT), Mercado, Victor Gabriel e Alisson Rodrigues (Alexandro Bernabéi, 11’/2ºT); Ronaldo, Benjamin Arhin (Braian Aguirre, 11’/2ºT), Alex e Bruno Tabata; João Victor (Alan Benítez, 20’/2ºT) e João Bezerra (Borré, 12’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Tiago Lemos Clasen (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
Cartões Amarelos: Henrique (MON); João Bezerra (INT)
Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar