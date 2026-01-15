Internacional goleia Monsoon pelo Gaúcho na estreia do técnico Paulo Pezzolano

Internacional goleia Monsoon pelo Gaúcho na estreia do técnico Paulo PezzolanoCom gols de João Victor, Allex e Borré (duas vezes), Colorado faz 4 a 0 e mantém 100% de aproveitamento no Estadual
Na estreia do técnico Paulo Pezzolano, o Internacional goleou o Monsoon por 4 a 0 nesta quinta-feira (15/1), em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. João Victor, Allex e Borré (duas vezes) anotaram os gols do triunfo no Estádio Francisco Novelletto, o Passo D’Areia.
Com o resultado, o Colorado chega a seis pontos e mantém o 100% de aproveitamento na liderança isolada o Grupo A, seguido por Guarany de Bagé e São José. Já o Monsoon é o último colocado do Grupo B, com um único ponto.
Primeiro tempo
O Internacional entrou em campo mesclando jogadores experientes com jovens talentos e, desde os primeiros instantes, tomou a iniciativa contra o Monsoon. Logo no minuto inicial, João Bezerra aproveitou uma falha defensiva, avançou pela ponta e quase abriu o placar, mas a finalização saiu ao lado da trave. Apesar da clara superioridade, o Colorado demonstrava falta de entrosamento e ritmo. A defesa se mantinha sólida, sem permitir espaços ao adversário, mas o ataque encontrava dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades reais. Aos 23 minutos, Allex recebeu cruzamento de Tabata e bateu de primeira, porém a bola passou rente à linha de fundo.
A insistência foi recompensada aos 37 minutos. Ronaldo, destaque também na vitória sobre o Novo Hamburgo, lançou com precisão para João Victor. O zagueiro rival não conseguiu cortar e o jovem atacante, em sua segunda partida pelo time principal, mostrou frieza ao finalizar rasteiro, superando o goleiro Pavan e colocando o Inter em vantagem.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o ritmo caiu e obrigou Paulo Pezzolano decidiu mexer no time. Aos 12 minutos, o estreante promoveu uma tripla substituição: Borré, Aguirre e Bernabei entraram em campo, e a resposta foi imediata. Três minutos depois, Aguirre cruzou rasteiro e Borré, bem posicionado, concluiu de primeira para ampliar. A partir daí, o Inter transformou o domínio em goleada. Aos 35, Borré voltou a marcar, desta vez de cabeça. Pouco depois, aos 41, o colombiano serviu Allex, que acertou um belo chute e decretou o 4 a 0 no Passo D’Areia.
Próximos compromissos
O Monsoon volta a campo no próximo domingo (18), quando recebe o Avenida às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, pela terceira rodada do Gauchão. No mesmo dia, porém às 18h, o Internacional visita o Ypiranga, em Erechim.
MONSOON 0X4 INTERNACIONAL
Campeonato Gaúcho – 2ª rodada
Data e horário: 15/1/2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Passo D’Areia, Porto Alegre (RS)
Gols: João Victor. 37’/1ºT (-0-1); Borré. 15’/2ºT (0-2); Borré, 35’/2ºT (-0-3); Alex, 41’/2ºT (-0-4).
MONSOON: Igor Pavan; Camargo (Hannyel, 32’/2ºT), Ricardo Thalheimer, Yuri Bigode e Pará; Jonathan Cabeça, Henrique (Leonardo Hanna, intervalo), Luan Ferreira (Anderson Mikael, intervalo) e Anderson Paraíba (Caio Rangel, intervalo); Jean Carlo (Matheus Candido, 21’/2ºT) e Fabinho Polhão. Técnico: Paulo Baier.
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes (Kauan Alves, 40’/2ºT), Mercado, Victor Gabriel e Alisson Rodrigues (Alexandro Bernabéi, 11’/2ºT); Ronaldo, Benjamin Arhin (Braian Aguirre, 11’/2ºT), Alex e Bruno Tabata; João Victor (Alan Benítez, 20’/2ºT) e João Bezerra (Borré, 12’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Tiago Lemos Clasen (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
Cartões Amarelos: Henrique (MON); João Bezerra (INT)
Cartão Vermelho: –
