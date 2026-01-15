Internacional conquista empate no fim e avança na Copinha nos pênaltis

Após falhas defensivas, Colorado converte penalidade nos acréscimos e se classifica para as oitavas da Copinha ao vencer nas penalidades / Crédito: Jogada 10

O Internacional mostrou poder de reação ao conseguir o empate nos acréscimos da segunda etapa e vencer disputa de pênaltis sobre o Nacional-SP. Com o resultado positivo, o Colorado assegurou a classificação para as oitavas de final. A confirmação ocorreu em duelo no estádio no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, casa da equipe paulista, nesta quinta-feira (15). As duas equipes tiveram erros defensivos, mas também demonstraram eficiência para aproveitar as chances até em momentos decisivos. Os gols da partida foram anotados por Antônio e Kléber pelo lado do time anfitrião. João e Gustavo Ulguim deixaram tudo igual no placar para os gaúchos.

Com o triunfo na segunda fase da Copinha, o Internacional avança e enfrentará na etapa seguinte o vencedor do duelo entre Ibrachina e Santo André. O resultado positivo dos gaúchos também representou uma revanche sobre o Nacional-SP. Isso porque as duas equipes estiveram juntas no Grupo 32. No encontro entre elas na fase de grupos, os paulistas venceram por 3 a 0. Além disso, assumiram a liderança e confirmaram a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Empate no tempo regulamentar Jogo equilibrado nos minutos iniciais da primeira etapa e depois houve aumento de intensidade das duas partes. Os guris do Celeiro de Ases demonstraram uma postura diferente, mais agressiva. No caso, em comparação ao encontro entre as duas equipes ainda na fase de grupos. A equipe gaúcha até dominou a posse de bola no começo, mas depois o Naça passou a brigar mais pelo controle deste mesmo quesito.

Após a expulsão de Gustavo, da equipe paulista, aos 21 minutos da primeira etapa, houve o desenrolamento da partida e passou a ter divisão das ações. Mesmo em desvantagem numérica, o Nacional-SP abriu o placar depois de cobrança de falta para a área. Os jogadores do Inter não conseguiram afastar o lance de perigo e Antônio anotou de cabeça três minutos depois do cartão vermelho. O Colorado chegou ao empate depois de cobrança de escanteio. O zagueiro João também fez gol de cabeça depois de ganhar disputa no alto contra os oponentes. No segundo tempo, os donos da casa voltaram a ficar em vantagem no placar. Isso porque emplacaram um contra-ataque de almanaque e Kléber recebeu o passe em posição legal. Na sequência, o camisa 17 fez um golaço depois de driblar dois adversários. Na reta final da partida, os paulistas cometeram pênalti no Colorado. Já nos acréscimos, em momento decisivo, Gustavo Ulguim acertou a cobrança e deixou novamente o placar igual. Assim, decisão da vaga foi para a disputa de pênaltis.