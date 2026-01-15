Internacional avança nas negociações para contratar o meio-campista Rodrigo Villagra

Clubes alinham um empréstimo por um ano com opção de compra e pagamento de pouco mais de R$ 2 milhões do Colorado pela liberação / Crédito: Jogada 10

O Internacional avançou nas tratativas contratar o segundo reforço da temporada: o meio-campista Rodrigo Villagra. O Colorado negocia a liberação do argentino junto ao CSKA Moscou, da Rússia. A discussão entre os clubes é por um empréstimo inicial de uma temporada. Inclusive, a tendência é de que haja também a adição de uma opção de compra. As partes também tentam alcançar um denominador comum para o pagamento de 400 mil dólares (aproximadamente R$ 2,1 milhões na cotação atual) por parte do Inter pela cessão do jogador, de 24 anos. Além disso, a prioridade de compra ao final do empréstimo deve ter um valor fixo e girar em torno de 6 milhões de dólares (quase R$ 25 milhões na cotação atual). A quantia, aliás, permitiria o clube gaúcho adquirir 100% dos direitos econômicos de Villagra. As informações são do jornalista César Luis Merlo.

O meio-campista começou sua carreira no Rosário Central e depois se transferiu para o Talleres, da Argentina. Com o destaque que apresentou, ele despertou o interesse do River Plate. Em seguida, Los Millonarios venderam o jogador ao CSKA Moscou, da Rússia, após pouco mais de um ano. Em sua passagem no futebol russo, ele está na segunda temporada e soma apenas nove jogos, que ocorreram somente na atual. Prioridades do Internacional no mercado O Inter foca em contratar pelo menos mais cinco reforços, com as prioridades sendo dois zagueiros, um lateral-esquerdo, mais um meio-campista e um centroavante. Nestes cenários, o Colorado está próximo de acertar a chegada de um defensor, o equatoriano Félix Torres, também por empréstimo até o final da temporada junto ao Corinthians. No centro do ataque, há o interesse por Alerrandro, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 pelo Vitória. O jogador também pertence ao CSKA Moscou e se encontra em situação semelhante de Villagra, com dificuldades em ter sequência. O Internacional também observa possíveis contratações para as pontas, já que tem à disposição somente Carbonero e Vitinho como atacantes de velocidade. Inclusive, o segundo pode deixar o clube gaúcho no meio da temporada, quando encerra o seu empréstimo e o seu contrato em definitivo com o Dínamo de Kiev.