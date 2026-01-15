Internacional antecipa estreia de Paulo Pezzolano e muda planejamento

Inicialmente, o clube pretendia conceder mais tempo de pré-temporada ao elenco principal, tanto para o ganho físico quanto para a adaptação à metodologia de trabalho de Pezzolano. Dessa forma, a ideia era utilizar a maioria dos titulares apenas a partir da quarta rodada do Estadual. No entanto, o contexto levou a uma revisão do plano.

O Internacional alterou o planejamento traçado inicialmente e decidiu antecipar o início da era Paulo Pezzolano no comando técnico. A mudança ocorre após a diretoria avaliar os impactos negativos do desempenho da temporada passada, marcada por atuações irregulares e perda de confiança. Assim, o treinador uruguaio fará sua estreia nesta quinta-feira (15), diante do Monsoon, pelo Campeonato Gaúcho.

Para a partida contra o Monsoon, alguns nomes do elenco principal aparecem como os mais cotados para iniciar o jogo, entre eles o zagueiro Mercado e os meio-campistas Bruno Gomes e Bruno Tabata. Por outro lado, Paulinho Paula, único reforço confirmado até o momento, dificilmente fará sua estreia. O jogador ainda passa por controle físico após retornar de uma grave lesão no joelho direito sofrida no período em que atuava pelo Vasco, além da preocupação com o gramado sintético do estádio Passo D’Areia.

Afastar o clima de desconfiança

Nesse cenário, a principal missão de Paulo Pezzolano será afastar rapidamente o clima de desconfiança que voltou a rondar o Beira-Rio no segundo semestre da última temporada, quando o rendimento caiu e o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro passou a ameaçar o clube.

Além disso, o treinador busca corrigir falhas estruturais que comprometeram o desempenho recente do Inter. Para isso, Pezzolano defende a formação de uma equipe mais intensa, com maior solidez física e mental. Contudo, o curto período de trabalho e o processo de adaptação do elenco à nova metodologia surgem como obstáculos imediatos.

Por fim, as promessas das categorias de base seguem sob observação. Jogadores que tiveram bom rendimento no início da temporada, como os meio-campistas Allex e Benjamin e o centroavante João Bezerra, continuam no radar da comissão técnica para os próximos compromissos.