Inter x Nacional-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15

Inter x Nacional-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15Jogo vale vaga para as oitavas de final e promete ser quente. Na fase de grupos, as equipes se enfrentaram e deu Nacional 3 a 0
Na manhã desta quinta-feira (15), às 11h (de Brasília), no Comendador Souza, em São Paulo, Internacional e o Nacional-SP se enfrentarão. O duelo é pela terceira fase da Copinha São Paulo e promete muito. Os times se enfrentaram na fase de grupos, e o Nacional venceu por 3 a 0, terminando em primeiro, com o Colorado em segundo. Na segunda fase, o Internacional goleou por 4 a 0 o Retrô, enquanto o Nacional venceu seu clássico local com o Juventus por 2 a 0.
A Voz do Esporte entra ao vivo, a partir de 10h15, para acompanhar todos os detalhes deste match. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que comanda a transmissão do prélio com sua narração inconfundível. Ele terá a parceria do arguto João Miguel Lotufo nos comentários e do inoxidável Júnior Azevedo nas reportagens. Imperdível!