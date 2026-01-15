Gustavo Santana faz três, e São Paulo vai às oitavas da Copinha

Operário-PR sai na frente, mas o Tricolor, atual campeão, se impõe, vira para 5 a 1 e, agora, enfrentará o Bragantino nas oitavas do torneio / Crédito: Jogada 10

O São Paulo está classificado às oitavas de final da Copinha com diteito a hat-trick de Gustavo Santana. Nesta quinta-feira, 15/1, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, goleou o Operário-PR por 5 a 1. O Operário saiu na frente com Kaio Fernandes. Porém, ainda no primeiro tempo, o Tricolor virou o placar com gols de Renan e Gustavo Santana. Na etapa final, Matheus Menezes e Gustavo Santana, duas vezes, completaram a goleada. Agora, nas oitavas de final, enfrentará o Bragantino. O São Paulo, atual campeão da Copinha, segue lutando pelo hexacampeonato, já que venceu a competição em 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025. São Paulo é de virada O Operário saiu na frente com um belo gol coletivo. Logo no início, em um contra-ataque no qual quatro jogadores participaram, Rafael Nadal rolou para Kaio Fernandes marcar. Pouco depois, Lohan perdeu uma grande chance de empatar. Nesse momento, o São Paulo não se encontrava em campo.