Gustavo Santana faz três, e São Paulo vai às oitavas da Copinha

Gustavo Santana faz três, e São Paulo vai às oitavas da CopinhaOperário-PR sai na frente, mas o Tricolor, atual campeão, se impõe, vira para 5 a 1 e, agora, enfrentará o Bragantino nas oitavas do torneio
O São Paulo está classificado às oitavas de final da Copinha com diteito a hat-trick de Gustavo Santana. Nesta quinta-feira, 15/1, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, goleou o Operário-PR por 5 a 1. O Operário saiu na frente com Kaio Fernandes. Porém, ainda no primeiro tempo, o Tricolor virou o placar com gols de Renan e Gustavo Santana. Na etapa final, Matheus Menezes e Gustavo Santana, duas vezes, completaram a goleada.
Agora, nas oitavas de final, enfrentará o Bragantino. O São Paulo, atual campeão da Copinha, segue lutando pelo hexacampeonato, já que venceu a competição em 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025.
São Paulo é de virada
O Operário saiu na frente com um belo gol coletivo. Logo no início, em um contra-ataque no qual quatro jogadores participaram, Rafael Nadal rolou para Kaio Fernandes marcar. Pouco depois, Lohan perdeu uma grande chance de empatar. Nesse momento, o São Paulo não se encontrava em campo.
Porém, aos 36 minutos, após um chute de Djordney, que o goleiro defendeu parcialmente, Renan aproveitou o rebote e deixou tudo igual. O gol fez muito bem para o São Paulo, que, apenas dois minutos depois, virou o jogo. Na sequência, Tetê recebeu pela esquerda, foi ao fundo e cruzou na cabeça de Gustavo Santana, livre na pequena área, para fazer 2 a 1. Para melhorar ainda mais a situação são-paulina, Lohan, que já tinha cartão amarelo, fez uma falta violenta no meio de campo e acabou expulso. Assim, o Operário passou a jogar com um a menos.
No segundo tempo, o São Paulo entrou com tudo para matar o jogo e, consequentemente, conseguiu o gol da tranquilidade aos quatro minutos. Uma bola levantada pela direita encontrou Osório, que cabeceou para grande defesa de Paulo. No entanto, houve sobra, e Matheus Menezes, quase sobre a linha, mandou de cabeça para o gol, fazendo 3 a 1.
Mesmo com dez em campo e dois gols atrás, o Operário foi guerreiro e chegou perto de diminuir, especialmente em uma falta na qual Jhow chutou na trave esquerda de João Pedro. Mas o São Paulo, além de superior, aproveitou a vanrtagem numerica para ampliar com dois gols de Gustavo Santana. No primeiro, escorando cruzamento de Lucyan. No outro, completando de peixinho um cruzamento de Guilherme Reis.