Grêmio x América-RN (Copinha): onde assistir

Imortal chega às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em trajetória invicta e tem o primeiro título do torneio como obsessão / Crédito: Jogada 10

O Grêmio enfrenta o América-RN pelas oitavas de final da Copinha nesta sexta-feira (16), às 18h30, na Arena Doutor Plínio Marin, na cidade de Votuporanga. O Imortal é um dos poucos participantes que segue invicto no torneio. A equipe nordestina, aliás, alcançou feito emblemático ao se classificar pela primeira fez para esta etapa do campeonato. Onde assistir A partida terá a transmissão do canal Xsports, na TV aberta, fechada e em seu canal no Youtube.

Como chega o Grêmio O Tricolor gaúcho se classificou para as oitavas de final da Copinha sem saber o que é sofrer uma derrota. Afinal, avançou para a segunda etapa do torneio na liderança do Grupo 2, com sete pontos. Em sua campanha, foram duas vitórias sobre Falcon-SE e Galvez, além de um empate com o Votuporanguense. Com a mudança para a etapa eliminatória do torneio, o Imortal conquistou resultados positivos também sobre o Atlético da Bahia e Chapecoense. Como chega o América-RN O time potiguar se classificou no segundo lugar do Grupo 3, com seis pontos. Logo em seu primeiro compromisso, o Mecão perdeu para o Goiás, mas não se abalou. Afinal, na sequência superou o Tanabi e Sobradinho. Posteriormente, na segunda fase, depois de empate no tempo regulamentar, eliminou o Sport com vitória nos pênaltis.

Além disso, superou o Mirassol na etapa seguinte até garantir a vaga nas oitavas de final. A proeza foi histórica para o América-RN, já que é o seu melhor resultado na competição. Por sinal, igualou a melhor trajetória de um time potiguar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Regulamento da Copinha A Copa São Paulo de Futebol Júnior mudou de configuração em sua disputa, da segunda fase até a decisão, e passa a ser em caráter eliminatório e em partida única. Inclusive, caso haja empate no tempo regulamentar dos jogos, a definição da classificação será em disputa de pênaltis. Vale relembrar que, de acordo com o planejamento da competição, a final ocorrerá no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo.