Grêmio sofre com “lei do ex”, leva golaço e perde em casa para o São José

Grêmio sofre com “lei do ex”, leva golaço e perde em casa para o São JoséTécnico Luís Castro conhece resultado negativo logo em sua estreia pelo Tricolor na Arena, em Porto Alegre
Depois de deixar uma boa impressão na estreia pelo Gauchão no fim de semana, o Grêmio decepcionou na segunda rodada ao perder por 1 a 0 para o São José. Assim, a estreia de Luís Castro diante da torcida na Arena, na noite desta quarta-feira (11), não saiu como esperado.
O gol decisivo saiu nos minutos finais do primeiro tempo. Ronald Barcellos, atacante criado na base gremista, acertou um belo chute de fora da área para superar Tiago Volpi, que nada pôde fazer.
Com a derrota, o Grêmio perde a liderança do Grupo B, ultrapassado pelo Caxias, que venceu o Avenida. O time tricolor soma três pontos e passa a ocupar a segunda posição da chave. O São José, por outro lado, assume a ponta do Grupo A, com quatro pontos, embora ainda possa ser superado por outros clubes que jogam nesta rodada.
O técnico Luís Castro surpreendeu ao promover uma reformulação completa no time titular. Nenhum dos 11 que iniciaram na estreia foi mantido, e alguns nomes sequer apareceram no banco de reservas, como Arthur, Balbuena e Gustavo Martins. Também ficaram fora os recém-contratados Tetê e Enamorado, além dos lesionados Rodrigo Ely, Marlon, Villasanti e Pavón, que acompanharam a partida das arquibancadas da Arena.
Domínio do Zeca no primeiro tempo
Com a Arena praticamente vazia, o São José mostrou personalidade e criou as principais oportunidades da etapa inicial. Ângelo obrigou Tiago Volpi a espalmar em cobrança de falta, e Ronald Barcellos desperdiçou contra-ataque ao chutar para fora. O Grêmio pouco produziu, limitando-se a um chute de André Henrique sem direção e a uma finalização de Douglas, defendida por Volpi. Nos acréscimos, Ronald Barcellos acertou um belo disparo de fora da área e marcou o gol que abriu o placar para o Zeca.
Pressão do Grêmio sem resultado na etapa final
Mesmo em vantagem, o São José não recuou e seguiu em busca do ataque. Tiago Pedra cabeceou para defesa tranquila de Volpi, e Zé Vitor teve grande chance dentro da área, mas novamente parou no goleiro gremista. Luís Castro tentou mudar o panorama com quatro substituições simultâneas, mas o Tricolor demorou a reagir. Edenilson arriscou de fora e exigiu boa defesa de Fábio Rampi, enquanto Cristaldo, em cobrança de falta, mandou por cima. No último lance, João Pedro chutou de longa distância e Rampi espalmou, garantindo o triunfo do Zeca.
Próximos jogos
O Grêmio terá a chance de se recuperar neste sábado (17), às 19h, novamente na Arena, contra o São Luiz. O São José, embalado pela vitória, enfrenta o Novo Hamburgo no mesmo dia, às 16h, no Estádio do Vale.
GRÊMIO 0X1 SÃO JOSÉ
Campeonato Gaúcho – 2ª rodada
Data e horário: 14/1/2026 (sábado), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Gol: Ronald Barcellos, 46’/1ºT (0-1)
GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Noriega, Kannemann e Viery; Cuéllar (Edenilson, 26’/2ºT), Dodi e Willian (Cristaldo, 18’/2ºT); Aravena (Roger, 18’/2ºT), Gabriel Mec (Amuzu, 18’/2ºT) e André (Carlos Vinícius, 18’/2ºT). Técnico: Luís Castro
SÃO JOSÉ: Fábio; Danilo Guimarães (William, 39’/2ºT), Diney, Tiago Pedra, Eduardo Melo e Ângelo; Keverton, Rafael Carrilho (Lucas Grafite, 21’/2ºT) e Zé Vitor (Dieter, 35’/2ºT); Ronald Barcellos (Cauã, 21’/2ºT) e Douglas (Pedrinho, 36’/2ºT) . Técnico: Luiz Gabardo Junior
Árbitro: Elias da Silva Elyseu (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jeissyevan Freitag Gonçalves (RS)
VAR: Anderson Da Silveira Farias (RS)
Cartões Amarelos: Edenilson (GRE); Ronald Barcellos, Thiago Pedra, Douglas, Graffite (SJO)