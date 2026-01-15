Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio se mostra otimista por Guido Rodríguez, mesmo após recusa inicial

Promessa é de insistência pela contratação do meio-campista argentino e tentativa do Imortal é antecipar sua chegada nesta primeira janela
O Grêmio demonstrou que não deixará de tentar contratar novos jogadores depois do desfecho positivo nas tratativas com o goleiro Weveron. Assim, a próxima prioridade do Tricolor gaúcho passa a ser o meio-campista argentino Guido Rodríguez. Apesar do West Ham, da Inglaterra, rejeitar a primeira oferta, o clube promete que insistirá em tentar alcançar um acerto com o alvo. 

O volante perdeu espaço no clube inglês recentemente e se tornou uma alternativa no banco. O Imortal sinaliza que não desistirá de Guido Rodríguez em um primeiro momento. Deste modo, indica que concentrará todos os seus esforços para chegar a um denominador comum na parte financeira com o West Ham para fechar com o jogador.  

Grêmio tentar convencer volante

A intenção do Imortal é antecipar a chegada do argentino nesta primeira janela da temporada. Mesmo assim, mantém uma postura cautelosa, pois o seu contrato com os Hammers expira ao término da temporada europeia, na metade deste ano. A esperança do Tricolor gaúcho é convencer o meio-campista que a vinda para o futebol brasileiro lhe reaproximará da seleção argentina.

Em contrapartida, o Imortal tem o temor de perder a disputa com uma suposta concorrência. Até porque clubes na Europa como o Ajax e a Juventus mostraram interesse em contar com Guido Rodríguez, porém não formalizaram uma proposta. No Brasil, o Palmeiras chegou a fazer uma consulta de possíveis condições opara um negócio, porém não avançou para o envio de uma oferta. 

O planejamento do Tricolor gaúcho é que Guido Rodríguez chegue ao elenco para formar a dupla de volantes titular com Arthur. Ao mesmo tempo, deixa a impressão que há uma perda de confiança que Cuéllar consiga retomar o seu melhor futebol. Por sinal, o meio-campista fez parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina.

