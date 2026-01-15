Grêmio fica perto de negociar Lucas Esteves para o futebol mexicano

Chegada de Caio Paulista aumenta a concorrência na lateral esquerda, e Lucas Esteves sai dos planos do Imortal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio está próximo de liberar mais espaço no elenco e na folha salarial com a saída de mais um jogador. Isso porque o Imortal deve sacramentar a negociação envolvendo o lateral-esquerdo Lucas Esteves. O clube tem conversas em estágio avançado para emprestá-lo ao San Luiz, do México. Inclusive, com a adição de uma opção de compra com valor fixado. Em situação avançada nas conversas, resta apenas o acerto entre Lucas Esteves e o clube mexicano. A tendência é de que a conclusão das tratativas ocorra nos próximos dias. Recentemente, o jogador deixou de fazer parte dos planos do Grêmio. Especialmente com a contratação de Caio Paulista por empréstimo junto ao Palmeiras. A movimentação, aliás, promoveu um aumento da concorrência. Com este novo cenário, o Imortal autorizou que o defensor procurasse um novo clube para atuar.

Ele chegou a ser oferecido a clubes brasileiros, como o Athletico e o Coritiba. No entanto, a alta remuneração atrapalhou que as negociações progredissem. Vale relembrar que o contrato de Lucas Esteves com o Grêmio tem vigência até o fim de 2027. Inicialmente, a contratação do defensor junto ao Vitória tinha a intenção de que ele fosse o titular da lateral esquerda. Apesar disso, Marlon foi outro reforço da mesma temporada e companheiro de posição. Com as performances de destaques do camisa 23, Lucas Esteves virou o seu substituto imediato. Marlon segue em recuperação no Grêmio O técnico Luis Castro preferiu atrasar a volta de Marlon ao Grêmio, após o lateral-esquerdo sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. Isso porque a previsão inicial era que o jogador estivesse disponível pela primeira vez na temporada na derrota para o São José, na última quarta-feira (14). Contudo, o tratamento não seguiu conforme o planejado, e o treinador decidiu em poupá-lo em mais um compromisso.