Grêmio faz sondagem por Bitello, do Dínamo Moscou

Meia, que foi revelado pelo Tricolor Gaúcho, tem desejo de retornar ao Brasil, mas negociação é considerada difícil
O Grêmio segue ativo no mercado de transferências. Em busca de um meia, o Tricolor Gaúcho sondou a situação de Bitello. Formado pelo base do clube, o atleta de 26 anos está no Dínamo Moscou, da Rússia. A direção recebeu informações sobre as condições para repatriar o jogador e pretende avançar a negociação. A informação é do “ge”.

A operação, entretanto, é complicada. Para tirar Bitello da Rússia, o Grêmio precisa fazer uma oferta em torno de 20 milhões de euros (R$ 124,6 milhões). Os valores, assim, são impraticáveis pelo Tricolor no momento.

No entanto, o Grêmio também pode esperar mais um pouco para contratar o jogador. A partir de julho, Bitello pode deixar o Dínamo mediante o pagamento de uma multa de 18 milhões de euros (R$ 112 milhões). Além disso, p atleta está disposto a voltar a atuar no Brasil.

Bitello também é peça-chave no Dínamo e veste a camisa 10 da equipe. O clube pagou 10 milhões de euros, cerca de R$ 52 milhões na cotação da época, em 2023, para tirar Bitello justamente do Grêmio. Na atual temporada, atuou em 20 partidas pelo clube russo, com cinco gols.

Quase ida para o Botafogo

No início de 2025, Bitello quase vestiu a camisa alvinegra. Na ocasião, a negociação não avançou, entretanto o meia ex-Grêmio, deixou as portas abertas para um possível retorno ao futebol brasileiro. O jogador chegou a aceitar a proposta, mas o Dínamo dificultou a saída. Caso jogasse no Glorioso, ele chegaria para substituir Thiago Almada, que tinha deixado o clube carioca.

Tags

Grêmio

