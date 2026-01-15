Grêmio anuncia a contratação do goleiro Weverton

Jogador chega a Porto Alegre nesta sexta-feira. Imortal terá o goleiro até dezembro de 2028. Palmeiras liberou sem custas ao clube gaúcho

O Grêmio anunciou a contratação do goleiro Weverton, de 38 anos. O jogador assinou com o Imortal até 2028 e chega em Porto Alegre nesta sexta-feira para realizar exames médicos no clube. O Palmeiras liberou o atleta sem custos ao Tricolor.

Weveron tinha perdido espaço no Palmeiras e o contrato longo proposto pelo Grêmio pesou positivamente para o acordo. O Verdão fez uma proposta de renovação para manter o goleiro até 2027. Por lá, o jogador ainda teria que brigar por posição com Carlos Miguel. Já no Imortal, o Weverton chega com status de titular absoluto.