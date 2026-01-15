Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio anuncia a contratação do goleiro Weverton

Jogador chega a Porto Alegre nesta sexta-feira. Imortal terá o goleiro até dezembro de 2028. Palmeiras liberou sem custas ao clube gaúcho
O Grêmio anunciou a contratação do goleiro Weverton, de 38 anos. O jogador assinou com o Imortal até 2028 e chega em Porto Alegre nesta sexta-feira para realizar exames médicos no clube. O Palmeiras liberou o atleta sem custos ao Tricolor.

Weveron tinha perdido espaço no Palmeiras e o contrato longo proposto pelo Grêmio pesou positivamente para o acordo. O Verdão fez uma proposta de renovação para manter o goleiro até 2027. Por lá, o jogador ainda teria que brigar por posição com Carlos Miguel. Já no Imortal, o Weverton chega com status de titular absoluto.

LEIA MAIS: Grêmio se mostra otimista por Guido Rodríguez, mesmo após recusa inicial

A contratação de um goleiro era vista como prioridade no Grêmio, que não possui muita confiança em Tiago Volpi, titular no ano passado. Outro jogador da posição é Gabriel Grando, que que renovou contrato até o fim de 2029. Weverton chega para acabar com o rodízio no gol que dura desde 2019, quando Marcelo Grohe deixou o clube. Desde então, 12 goleiros defenderam o Imortal no período.

