Grêmio anuncia a contratação do goleiro Weverton

O Grêmio anunciou a contratação do goleiro Weverton, de 38 anos. O jogador assinou com o Imortal até 2028 e chega em Porto Alegre nesta sexta-feira para realizar exames médicos no clube. O Palmeiras liberou o atleta sem custos ao Tricolor.
Weveron tinha perdido espaço no Palmeiras e o contrato longo proposto pelo Grêmio pesou positivamente para o acordo. O Verdão fez uma proposta de renovação para manter o goleiro até 2027. Por lá, o jogador ainda teria que brigar por posição com Carlos Miguel. Já no Imortal, o Weverton chega com status de titular absoluto.
A contratação de um goleiro era vista como prioridade no Grêmio, que não possui muita confiança em Tiago Volpi, titular no ano passado. Outro jogador da posição é Gabriel Grando, que que renovou contrato até o fim de 2029. Weverton chega para acabar com o rodízio no gol que dura desde 2019, quando Marcelo Grohe deixou o clube. Desde então, 12 goleiros defenderam o Imortal no período.
