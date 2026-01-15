Goleiro do Chile enaltece grupo e sonha com vaga na final da Kings League Nations

Goleiro artilheiro destaca união do grupo antes do duelo com a Espanha pela semifinal da competição / Crédito: Jogada 10

O Chile segue surpreendendo na Kings League Nations e já está entre os quatro melhores da competição. Nas quartas de final, a seleção chilena contou com atuação decisiva do goleiro Matías Herrera, que além de realizar defesas importantes, marcou um gol na vitória sobre a Alemanha e foi um dos protagonistas da classificação. Agora, mesmo considerada azarã, a equipe chilena encara a Espanha nesta quinta-feira (15/1), às 18h, em busca de uma vaga na grande final do torneio. Invicto na competição, o Chile aposta na força coletiva e na capacidade de adaptação para seguir fazendo história.

Após a classificação, Matías Herrera destacou o espírito de entrega do grupo e a importância do trabalho em equipe ao longo do torneio. “Como sempre, trabalhamos duro, damos tudo de nós na quadra, nos entregamos 200%. Nada mais importa além do trabalho em equipe, que é o mais importante. Quando um de nós comete um erro, estamos todos lá para nos apoiar”, afirmou o goleiro. O arqueiro também ressaltou o processo de aprendizado do time chileno dentro do formato da Kings League, que ainda é novidade para boa parte do elenco. “Mas obviamente somos novos nesse formato, então estamos aprendendo coisas novas a cada partida. Precisamos aprimorar nossas táticas e nosso estilo de jogo, mas nos adaptaremos conforme o jogo for progredindo e sonhar com esta final”, completou.