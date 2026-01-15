Goleiro Bruno muda de ideia e decide não encontrar pela primeira vez seu filho com Eliza Samudio

Intenção inicial do ex-goleiro era ter contato com seu filho Bruninho, mas mudou de ideia por exigências da avó, segundo relato / Crédito: Jogada 10

O primeiro encontro entre o goleiro Bruno e seu filho com Eliza Samudio, Bruninho Samudio, de 15 anos, ainda não ocorrerá. Afinal, o jogador indicou, nesta quinta-feira (15), que preferiu mudar de ideia sobre a tentativa de aproximação. Segundo relato do ex-Flamengo, as razões foram os requisitos que a avó e responsável pela criança estabeleceu para os dois terem contato. Entre as exigências, a tutora teria colocado como obrigação que Bruno fosse visitar o filho Bruninho sem companhias. “Eu tinha um encontro marcado com meu filho, algo que sempre quis que acontecesse e que seria um dia muito importante para mim e para ele. Fiz questão de manter tudo em sigilo, sem expô-lo e sem me expor. Mas, infelizmente, esse encontro não vai acontecer, pois a avó dele, junto com a advogada, colocaram diversas exigências para que o encontro acontecesse, exigências que fogem completamente da normalidade. Entre essas exigências, estava a condição de que eu deveria ir sozinho, sem a companhia sequer do meu advogado”, detalhou o ex-goleiro.

Em seu comunicado, o jogador recordou que há uma medida protetiva vigente, que não o permite chegar perto de Bruninho. “Decisão que venho respeitando ao longo de todos esses anos. Por isso, se eu tivesse ao menos o meu advogado ao meu lado, eu teria mais segurança nesse encontro. Eu já estava suspeitando que isso fosse uma armação e, logo em seguida, fiquei sabendo que havia um repórter famoso envolvido, cujo nome não posso citar”, ressaltou o ex-arqueiro. Bruno faz acusações contra avó do filho Além disso, o jogador alega que a tutora do seu filho planejou uma armadilha para prejudicá-lo.

“Diante disso, creio que a intenção dela nunca foi que eu conhecesse meu filho. Isso era uma armadilha para que eu falasse alguma coisa relacionada a Eliza, mãe do meu filho. Havia câmeras escondidas na casa, e eles queriam que eu falasse algo relacionado à mãe dele para que isso repercutisse no suposto documentário que estão fazendo sobre o Bruninho”, esclareceu Bruno. Por último, ele decidiu deixar uma mensagem para Bruninho. “Quero dizer ao meu filho, Bruninho, que tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos. Sigo à disposição dele para que esse encontro aconteça”, concluiu o ex-goleiro.