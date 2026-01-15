Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Garrinsha se transforma na alegria do povo de Bangu

Sobrevivente de tragédia, haitiano do Bangu carrega no nome, na trajetória e nos pés uma história de resistência que atravessa fronteiras
A alegria do povo voltou. Bangu está em festa graças a ele, Garrinsha. Herói da vitória do Bangu sobre o Flamengo no Carioca, o haitiano carrega mais do que um nome histórico. Ele carrega  herança simbólica e uma trajetória marcada por sobrevivência, elementos que hoje se convertem em identificação direta com a torcida banguense.

O nome Garrinsha foi escolhido pelo pai, Joseph Garry, ex-jogador amador e admirador declarado de Mané Garrincha, ídolo eterno do futebol brasileiro. A referência nunca foi estética. Desde cedo, o pai associou o nome ao drible curto, à ousadia e à capacidade de decidir jogos improváveis — características que, anos depois, passaram a definir o estilo do filho dentro de campo.

Nascido em Cabaret, no Haiti, Garrinsha Estinphile, de 24 anos, teve a infância interrompida pelo terremoto de 2010, que devastou o país. Ele sobreviveu à tragédia, perdeu pessoas próximas e cresceu em um ambiente de instabilidade social e econômica. Ainda assim, manteve o futebol como projeto possível, sempre incentivado pelo pai.

A virada ocorreu por meio de um projeto social ligado ao Pérolas Negras, que oferecia formação esportiva e educacional a jovens haitianos. A partir dessa iniciativa, Garrinsha chegou ao Brasil em 2019, concluiu os estudos e passou a circular pelo futebol nacional até encontrar espaço no Bangu.

‘Não tinha como ser melhor’

No clube de Moça Bonita, porém, o atacante rapidamente construiu relação com a arquibancada. Velocidade, drible, enfrentamento individual e personalidade em campo fizeram com que o nome fosse cantado logo nos primeiros jogos. A identificação se consolidou com o golaço que garantiu o 2 a 1 sobre o todo poderoso Flamengo.

Desde a noite de quarta (14), a torcida do Bangu passou a tratá-lo como símbolo imediato do time: um jogador estrangeiro, de origem popular, que joga com atrevimento e entrega, traços historicamente valorizados pelo clube.

Após a partida, Garrinsha, inclusive, resumiu o momento vivido com simplicidade, reforçando o peso pessoal da conquista: “Não tinha como ser melhor. Trabalhei muito para viver isso e só posso agradecer.”

Garrinsha, aliás, transforma o que era apenas homenagem em identidade própria. Do Haiti ao subúrbio do Rio, ele confirma que o nome não pesa — entorta.

