Garrinsha se transforma na alegria do povo de Bangu

Sobrevivente de tragédia, haitiano do Bangu carrega no nome, na trajetória e nos pés uma história de resistência que atravessa fronteiras / Crédito: Jogada 10

A alegria do povo voltou. Bangu está em festa graças a ele, Garrinsha. Herói da vitória do Bangu sobre o Flamengo no Carioca, o haitiano carrega mais do que um nome histórico. Ele carrega herança simbólica e uma trajetória marcada por sobrevivência, elementos que hoje se convertem em identificação direta com a torcida banguense. O nome Garrinsha foi escolhido pelo pai, Joseph Garry, ex-jogador amador e admirador declarado de Mané Garrincha, ídolo eterno do futebol brasileiro. A referência nunca foi estética. Desde cedo, o pai associou o nome ao drible curto, à ousadia e à capacidade de decidir jogos improváveis — características que, anos depois, passaram a definir o estilo do filho dentro de campo.

Nascido em Cabaret, no Haiti, Garrinsha Estinphile, de 24 anos, teve a infância interrompida pelo terremoto de 2010, que devastou o país. Ele sobreviveu à tragédia, perdeu pessoas próximas e cresceu em um ambiente de instabilidade social e econômica. Ainda assim, manteve o futebol como projeto possível, sempre incentivado pelo pai. A virada ocorreu por meio de um projeto social ligado ao Pérolas Negras, que oferecia formação esportiva e educacional a jovens haitianos. A partir dessa iniciativa, Garrinsha chegou ao Brasil em 2019, concluiu os estudos e passou a circular pelo futebol nacional até encontrar espaço no Bangu. ‘Não tinha como ser melhor’ No clube de Moça Bonita, porém, o atacante rapidamente construiu relação com a arquibancada. Velocidade, drible, enfrentamento individual e personalidade em campo fizeram com que o nome fosse cantado logo nos primeiros jogos. A identificação se consolidou com o golaço que garantiu o 2 a 1 sobre o todo poderoso Flamengo. Desde a noite de quarta (14), a torcida do Bangu passou a tratá-lo como símbolo imediato do time: um jogador estrangeiro, de origem popular, que joga com atrevimento e entrega, traços historicamente valorizados pelo clube.