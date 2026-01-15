Fortaleza x Itaquacetuba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h15

Vencedor do embate se garante nas oitavas de final desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Fortaleza e Itaquacetuba se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 10h, em Itaquacetuba, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem vencer o prélio encontra Botafogo e Juventude na fase seguinte da competição nacional.

A Voz do Esporte, aliás, já iniciou a transmissão. Fellipo Souza está voando na narração. Ao seu lado, duas feras da comunicação. A saber: o comentarista Adélio Guimarães e o repórter David Silva.