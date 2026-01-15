Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Ituano, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h15

Times se enfrentam em partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026
Dia de base! Afinal, o Fluminense está de volta à Copinha. Nesta quinta-feira (15), o Tricolor encara o Ituano às 17h (de Brasília), em Santana de Parnaíba, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. De acordo com o planejamento da competição, a final ocorrerá no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo.

A Voz do Esporte está com tudo pronto para acompanhar todos os detalhes do embate. Gabriel Belmonte está confirmado na narração. Os comentários ficam sob a responsabilidade do craque Clayton Santos. E Gabo Ferreira já avisou que ficará responsável pela reportagem do prélio.

