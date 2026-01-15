Fluminense x Ituano, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h15

Fluminense x Ituano, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h15Times se enfrentam em partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026
Dia de base! Afinal, o Fluminense está de volta à Copinha. Nesta quinta-feira (15), o Tricolor encara o Ituano às 17h (de Brasília), em Santana de Parnaíba, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. De acordo com o planejamento da competição, a final ocorrerá no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo.
A Voz do Esporte está com tudo pronto para acompanhar todos os detalhes do embate. Gabriel Belmonte está confirmado na narração. Os comentários ficam sob a responsabilidade do craque Clayton Santos. E Gabo Ferreira já avisou que ficará responsável pela reportagem do prélio.