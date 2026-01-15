Fluminense perde para Ituano e é eliminado da Copinha

Moleques de Xerém têm dificuldade na criação e vacilam diante do Galo de Itu, que enfrenta o Palmeiras nas oitavas de final

Com o resultado, o Fluminense volta para casa, enquanto o Ituano encara o Palmeiras nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma campanha impressionante da equipe de Itu, que mantém os 100% de aproveitamento na Copinha: cinco vitórias em cinco jogos e 13 gols marcados. Além disso, a equipe rubro-negro repetiu feito de 2024, quando eliminou o Tricolor,

O sonho do hexacampeonato ficou pelo caminho no Fluminense . Nesta quinta-feira (15), o Tricolor das Laranjeiras perdeu para o Ituano por 2 a 0, em Santana do Parnaíba, pela terceira fase da Copinha. O zagueiro Matheus Rocha e o meia Stefanello anotaram os gols, um em cada tempo para o Galo de Itu. A equipe carioca, aliás, ainda viu a expulsão de Fabinho, aos 43 minutos do segundo tempo.

Como foi o duelo entre Fluminense e Ituano

O Ituano começou melhor e assustou no início, em chute de Gui Miranda que Gustavo Félix defendeu. Posteriormente, o camisa 9 balançou as redes, mas a arbitragem anulou a jogada por impedimento. O Fluminense, entretanto, cresceu no jogo e passou a criar oportunidades. Na melhor delas, já aos 43, Loiola fez linda jogada pela direita e serviu Kelwin, que bateu firme, mas Gabriel Marques foi buscar. Já nos acréscimos, em cobrança de escanteio de Stefanello, o zagueiro Matheus Rocha, com a meta vazia, só empurrar e colocar o Galo de Itu em vantagem. Um banho de água fria nos tricolores.

Na etapa final, os Moleques de Xerém procuraram manter a posse de bola para buscar o empate, mas teve dificuldades. Logo aos dois minutos, Isack Gabriel teve uma chance. Aos 14, o Ituano respondeu com Matheus Rocha, que mandou uma bomba por cima do gol. O Flu até tentava construir, mas faltou qualidade no terço final para concluir em gol. Do outro lado, os paulistas tinham mais organização e assustaram no final. A situação ficou complicada para o Tricolor, que viu a expulsão de Fabinho por reclamação. Aos 46 minutos, Stefanello cobrou a falta com perfeição e garantiu o time na próxima fase da competição.

