Flamengo divulga informações de ingressos para clássico contra o Vasco

Clássico dos Milhões, marcado para a próxima quarta-feira (21/1), começa a ter venda de entradas já nesta sexta (16/1); veja os preços / Crédito: Jogada 10

O Flamengo divulgou nesta quinta-feira (15/1) informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, na próxima quarta-feira (21/1), no Maracanã. A partida, segundo o próprio clube divulgou, será a estreia do elenco principal do rubro-negro em 2026. O duelo, aliás, vale pela quarta rodada da Taça Guanabara, e terá início às 21h30 (de Brasília). Os valores variam de R$ 20 a R$ 140 nos setores comuns. Mas há também espaço para o Espaço Fla + (R$ 200) e Maracanã Mais (de R$ 156,25 a R$ 400).

LEIA MAIS: Vai pagar quanto? Flamengo e West Ham ficam próximos de acordo por Paquetá A venda, afinal, se inicia já nesta sexta-feira (16/1), às 10h. No entanto, este horário contempla apenas os sócios do Flamengo com os programas Nação Maraca 1 (1 estrela) e Nação Sem Fronteiras. Às 16h, os sócios Nação Maraca 1 podem comprar. Depois, no sábado (17/1), a venda abre às 10h para o Nação Maraca 2 (2 estrelas). A cada duas horas, uma nova onda é aberta para sócios de planos mais caros. A venda para o público geral e para os visitantes só abre às 18h de sábado. Para a torcida do Vasco, o preço está em R$ 80 a inteira e R$ 60 a meia. Confira os preços para Flamengo x Vasco Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 20,00 2: R$ 28,00 3: R$ 32,00

Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00) Leste Superior (Misto) Nação Maraca 1: R$ 25,00

2: R$ 35,00 3: R$ 40,00 Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)