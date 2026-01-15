Flamengo cobra mais de R$ 40 milhões de Gerson e empresa do pai

Flamengo cobra mais de R$ 40 milhões de Gerson e empresa do paiProcesso, ajuizado na última quarta-feira (14/1), corre na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, e tem valor de causa de R$ 42,5 milhões
O Flamengo acionou a Justiça contra o volante Gerson, recém-contratado pelo Cruzeiro, e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai e empresário do jogador. O processo, ajuizado na última quarta-feira (14/1), corre na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, e tem valor de causa de R$ 42,5 milhões.
Assim, segundo a “ESPN”, em publicação desta quinta-feira (15/1), a ação será analisada pelo juiz Victor Torres. Ainda de acordo com o site, o Flamengo protocolou o processo em sigilo, o que explica o motivo de Gerson e seu pai não terem sido citados.
A ação se dá pelo rompimento do vínculo entre as partes, quando, em julho de 2024, Gerson deixou o Rubro-Negro rumo ao Zenit (RUS). Ambos detinham um contrato de direito de imagem, que estipulava multa em caso de rompimento. No entendimento do Fla, houve quebra deste acordo.
O estafe de Gerson, porém, ainda de acordo com a publicação, entende que a ação é algo “momentâneo”, motivado pela ida do craque ao Cruzeiro, em contratação histórica para o futebol brasileiro. Nenhuma das partes se pronunciou oficialmente, no entanto.