Flamengo cobra mais de R$ 40 milhões de Gerson e empresa do pai

Processo, ajuizado na última quarta-feira (14/1), corre na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, e tem valor de causa de R$ 42,5 milhões / Crédito: Jogada 10

O Flamengo acionou a Justiça contra o volante Gerson, recém-contratado pelo Cruzeiro, e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai e empresário do jogador. O processo, ajuizado na última quarta-feira (14/1), corre na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, e tem valor de causa de R$ 42,5 milhões. Assim, segundo a “ESPN”, em publicação desta quinta-feira (15/1), a ação será analisada pelo juiz Victor Torres. Ainda de acordo com o site, o Flamengo protocolou o processo em sigilo, o que explica o motivo de Gerson e seu pai não terem sido citados.