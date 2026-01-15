Flamengo anuncia contratação de Andrew

Arqueiro de 24 anos chega para contrato definitivo junto ao Gil Vicente (POR); anúncio é realizado via Flamengo TV

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (15/1) a contratação do goleiro Andrew, ex-Gil Vicente (POR). O arqueiro, de 24 anos, assina contrato até o fim de 2029 com o Rubro-Negro. Ele possuía vínculo apenas até junho com a equipe de Barcelos, podendo assinar pré-contrato com qualquer clube.

Os portugueses, aliás, queriam liberá-lo apenas no meio do ano, mas o Rubro-Negro conseguiu convencer pela liberação imediata. Assim, desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ofereceu 10% de uma futura venda aos portugueses.