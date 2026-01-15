Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo anuncia contratação de Andrew

Arqueiro de 24 anos chega para contrato definitivo junto ao Gil Vicente (POR); anúncio é realizado via Flamengo TV
O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (15/1) a contratação do goleiro Andrew, ex-Gil Vicente (POR). O arqueiro, de 24 anos, assina contrato até o fim de 2029 com o Rubro-Negro. Ele possuía vínculo apenas até junho com a equipe de Barcelos, podendo assinar pré-contrato com qualquer clube.

Os portugueses, aliás, queriam liberá-lo apenas no meio do ano, mas o Rubro-Negro conseguiu convencer pela liberação imediata. Assim, desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ofereceu 10% de uma futura venda aos portugueses.

Nascido em Duque de Caxias, Andrew começou no futebol atuando nas categorias de base do Botafogo em 2011, quando tinha apenas nove anos de idade. Pelo clube carioca, o goleiro disputou a Copinha de 2020, e no mesmo ano, saiu por empréstimo ao Maranhão Atlético. Ele retorna ao Alvinegro e logo acerta sua transferência ao Gil Vicente, de Portugal, permanecendo até chegar ao Mengão.

Com boas atuações pelo time português, Andrew apareceu na seleção dos melhores atletas sub-23 do futebol europeu escolhida pelo jornal italiano “Corriele dello Sport”. O goleiro também teve passagem pela seleção brasileira de base, sendo convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago (2023).

