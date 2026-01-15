Flamengo anuncia contratação de Andrew

Flamengo anuncia contratação de AndrewArqueiro de 24 anos chega para contrato definitivo junto ao Gil Vicente (POR); anúncio é realizado via Flamengo TV
O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (15/1) a contratação do goleiro Andrew, ex-Gil Vicente (POR). O arqueiro, de 24 anos, assina contrato até o fim de 2029 com o Rubro-Negro. Ele possuía vínculo apenas até junho com a equipe de Barcelos, podendo assinar pré-contrato com qualquer clube.
Os portugueses, aliás, queriam liberá-lo apenas no meio do ano, mas o Rubro-Negro conseguiu convencer pela liberação imediata. Assim, desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ofereceu 10% de uma futura venda aos portugueses.
LEIA MAIS: Flamengo divulga informações de ingressos para clássico contra o Vasco
Nascido em Duque de Caxias, Andrew começou no futebol atuando nas categorias de base do Botafogo em 2011, quando tinha apenas nove anos de idade. Pelo clube carioca, o goleiro disputou a Copinha de 2020, e no mesmo ano, saiu por empréstimo ao Maranhão Atlético. Ele retorna ao Alvinegro e logo acerta sua transferência ao Gil Vicente, de Portugal, permanecendo até chegar ao Mengão.
Com boas atuações pelo time português, Andrew apareceu na seleção dos melhores atletas sub-23 do futebol europeu escolhida pelo jornal italiano “Corriele dello Sport”. O goleiro também teve passagem pela seleção brasileira de base, sendo convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago (2023).